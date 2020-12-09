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"العدل" تستحدث خاصية "التحقق الإلكتروني من الآيبان"

في سياق سعي الوزارة لضمان موثوقية وسرعة السداد

استحدثت وزارة العدل خاصية التحقق الآلي من الآيبان بالربط مع البنك المركزي السعودي، من خلال رفع طلب التنفيذ لضمان موثوقيّة وسرعة عمليات التسديد لطالبي التنفيذ دون الحاجة إلى طباعة الشيك وزيارة المحكمة لتسلّم الشيك، وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa للخدمات العدلية.

وأكدت الوزارة أن الخدمة أغنت المستفيدين عن زيارة محاكم التنفيذ واختصرت العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً على المستفيد لاستلام الشيك، بحيث تضمن الآلية الجديدة تحويل المبلغ مباشرةً لحساب طالب التنفيذ؛ لكون الإجراء الجديد يتطلّب التحقق من الآيبان الخاص به خلال عملية رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز Najiz.sa.


وذكرت الوزارة أن الإجراءات السابقة كانت تتم من خلال إيداع المبلغ في حساب المحكمة من قبل المنفذ ضده، ومن ثم طباعة الشيك، ثم توقيعه من رئيس المحكمة، وتحديد موعد للمراجعة، لتسليم الشيك لطالب التنفيذ.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تتطلّب من "طالب التنفيذ" التحقق من الآيبان الخاص به إلكترونياً خلال رفعه لطلب التنفيذ، فبعد أن يدخل بوابة ناجز، ثم خدمات التنفيذ، يقوم بإضافة الآيبان الخاص به في خطوة "المعلومات البنكيّة"، في شاشة الملف الشخصي، ومن ثم الضغط على زر إضافة حساب جديد، وإدخال اسم البنك ورقم الآيبان، وبعد التأكد من صحة البيانات الذهاب إلى "حفظ"، لتتم بعد ذلك عملية التحقق من الآيبان إلكترونياً، وبعد التحقق يتم إشعار المستفيد بصحة الآيبان عبر رسالة SMS على جواله ليقوم باستكمال إرسال طلب التنفيذ إلكترونياً للمحكمة.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لحزمة من الإجراءات التطويرية مع البنك المركزي السعودي ومع مختلف القطاعات الحكومية، وذلك وفق مشروع التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ الذي يعمل على أتمتة جميع إجراءاتها ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة تستهدف توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وكوادرها من قضاة وموظفين بما يدعم ويعزز مؤشرات الأداء.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تستحدث خاصية "التحقق الإلكتروني من الآيبان"
سبق

استحدثت وزارة العدل خاصية التحقق الآلي من الآيبان بالربط مع البنك المركزي السعودي، من خلال رفع طلب التنفيذ لضمان موثوقيّة وسرعة عمليات التسديد لطالبي التنفيذ دون الحاجة إلى طباعة الشيك وزيارة المحكمة لتسلّم الشيك، وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa للخدمات العدلية.

وأكدت الوزارة أن الخدمة أغنت المستفيدين عن زيارة محاكم التنفيذ واختصرت العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً على المستفيد لاستلام الشيك، بحيث تضمن الآلية الجديدة تحويل المبلغ مباشرةً لحساب طالب التنفيذ؛ لكون الإجراء الجديد يتطلّب التحقق من الآيبان الخاص به خلال عملية رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز Najiz.sa.


وذكرت الوزارة أن الإجراءات السابقة كانت تتم من خلال إيداع المبلغ في حساب المحكمة من قبل المنفذ ضده، ومن ثم طباعة الشيك، ثم توقيعه من رئيس المحكمة، وتحديد موعد للمراجعة، لتسليم الشيك لطالب التنفيذ.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تتطلّب من "طالب التنفيذ" التحقق من الآيبان الخاص به إلكترونياً خلال رفعه لطلب التنفيذ، فبعد أن يدخل بوابة ناجز، ثم خدمات التنفيذ، يقوم بإضافة الآيبان الخاص به في خطوة "المعلومات البنكيّة"، في شاشة الملف الشخصي، ومن ثم الضغط على زر إضافة حساب جديد، وإدخال اسم البنك ورقم الآيبان، وبعد التأكد من صحة البيانات الذهاب إلى "حفظ"، لتتم بعد ذلك عملية التحقق من الآيبان إلكترونياً، وبعد التحقق يتم إشعار المستفيد بصحة الآيبان عبر رسالة SMS على جواله ليقوم باستكمال إرسال طلب التنفيذ إلكترونياً للمحكمة.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لحزمة من الإجراءات التطويرية مع البنك المركزي السعودي ومع مختلف القطاعات الحكومية، وذلك وفق مشروع التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ الذي يعمل على أتمتة جميع إجراءاتها ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة تستهدف توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وكوادرها من قضاة وموظفين بما يدعم ويعزز مؤشرات الأداء.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
05:40 PM

"العدل" تستحدث خاصية "التحقق الإلكتروني من الآيبان"

في سياق سعي الوزارة لضمان موثوقية وسرعة السداد

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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استحدثت وزارة العدل خاصية التحقق الآلي من الآيبان بالربط مع البنك المركزي السعودي، من خلال رفع طلب التنفيذ لضمان موثوقيّة وسرعة عمليات التسديد لطالبي التنفيذ دون الحاجة إلى طباعة الشيك وزيارة المحكمة لتسلّم الشيك، وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa للخدمات العدلية.

وأكدت الوزارة أن الخدمة أغنت المستفيدين عن زيارة محاكم التنفيذ واختصرت العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً على المستفيد لاستلام الشيك، بحيث تضمن الآلية الجديدة تحويل المبلغ مباشرةً لحساب طالب التنفيذ؛ لكون الإجراء الجديد يتطلّب التحقق من الآيبان الخاص به خلال عملية رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز Najiz.sa.


وذكرت الوزارة أن الإجراءات السابقة كانت تتم من خلال إيداع المبلغ في حساب المحكمة من قبل المنفذ ضده، ومن ثم طباعة الشيك، ثم توقيعه من رئيس المحكمة، وتحديد موعد للمراجعة، لتسليم الشيك لطالب التنفيذ.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تتطلّب من "طالب التنفيذ" التحقق من الآيبان الخاص به إلكترونياً خلال رفعه لطلب التنفيذ، فبعد أن يدخل بوابة ناجز، ثم خدمات التنفيذ، يقوم بإضافة الآيبان الخاص به في خطوة "المعلومات البنكيّة"، في شاشة الملف الشخصي، ومن ثم الضغط على زر إضافة حساب جديد، وإدخال اسم البنك ورقم الآيبان، وبعد التأكد من صحة البيانات الذهاب إلى "حفظ"، لتتم بعد ذلك عملية التحقق من الآيبان إلكترونياً، وبعد التحقق يتم إشعار المستفيد بصحة الآيبان عبر رسالة SMS على جواله ليقوم باستكمال إرسال طلب التنفيذ إلكترونياً للمحكمة.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لحزمة من الإجراءات التطويرية مع البنك المركزي السعودي ومع مختلف القطاعات الحكومية، وذلك وفق مشروع التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ الذي يعمل على أتمتة جميع إجراءاتها ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة تستهدف توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وكوادرها من قضاة وموظفين بما يدعم ويعزز مؤشرات الأداء.

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