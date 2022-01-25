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تسريبات تكشف تجهيز أبل مواصفات استثنائية لـ"آيباد برو"

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن تجهيزها مواصفات استثنائية لحواسيبها اللوحية الجديدة المرتقبة "آيباد برو"، والمتوقع إطلاقها الخريف المقبل.

وقالت المصادر من داخل أبل؛ بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو": إنها تنوي تزويد حواسيب "آيباد برو" بالجيل الجديد من معالجات "إم 2" فائقة السرعة.

وتنوي أبل تزويد إصداريْها من "آيباد برو" بذلك المعالج، اللذيْن سيأتي أحدهما بشاشة 11 بوصة والثاني بشاشة 12.9 بوصة.

وتُظهر التسريبات أيضًا أن "أبل" تنوي تزويد حواسيب "آيباد برو" بتقنية الشحن اللاسلكي الجديدة المبتكرة "ماج سيف".

وبرغم أن تقنية "ماج سيف" تحتاج إلى ظهر زجاجي؛ إلا أن أبل تنوي الحفاظ على الهيكل المعدني لحواسيب "آيباد برو"، مع جعل شعار أبل زجاجيًّا في الجهة الخلفية، لتكون هي المسؤولة عن تفعيل تقنية الشحن اللاسلكي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف تجهيز أبل مواصفات استثنائية لـ"آيباد برو"
سبق

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن تجهيزها مواصفات استثنائية لحواسيبها اللوحية الجديدة المرتقبة "آيباد برو"، والمتوقع إطلاقها الخريف المقبل.

وقالت المصادر من داخل أبل؛ بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو": إنها تنوي تزويد حواسيب "آيباد برو" بالجيل الجديد من معالجات "إم 2" فائقة السرعة.

وتنوي أبل تزويد إصداريْها من "آيباد برو" بذلك المعالج، اللذيْن سيأتي أحدهما بشاشة 11 بوصة والثاني بشاشة 12.9 بوصة.

وتُظهر التسريبات أيضًا أن "أبل" تنوي تزويد حواسيب "آيباد برو" بتقنية الشحن اللاسلكي الجديدة المبتكرة "ماج سيف".

وبرغم أن تقنية "ماج سيف" تحتاج إلى ظهر زجاجي؛ إلا أن أبل تنوي الحفاظ على الهيكل المعدني لحواسيب "آيباد برو"، مع جعل شعار أبل زجاجيًّا في الجهة الخلفية، لتكون هي المسؤولة عن تفعيل تقنية الشحن اللاسلكي.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
01:12 PM

تسريبات تكشف تجهيز أبل مواصفات استثنائية لـ"آيباد برو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن تجهيزها مواصفات استثنائية لحواسيبها اللوحية الجديدة المرتقبة "آيباد برو"، والمتوقع إطلاقها الخريف المقبل.

وقالت المصادر من داخل أبل؛ بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو": إنها تنوي تزويد حواسيب "آيباد برو" بالجيل الجديد من معالجات "إم 2" فائقة السرعة.

وتنوي أبل تزويد إصداريْها من "آيباد برو" بذلك المعالج، اللذيْن سيأتي أحدهما بشاشة 11 بوصة والثاني بشاشة 12.9 بوصة.

وتُظهر التسريبات أيضًا أن "أبل" تنوي تزويد حواسيب "آيباد برو" بتقنية الشحن اللاسلكي الجديدة المبتكرة "ماج سيف".

وبرغم أن تقنية "ماج سيف" تحتاج إلى ظهر زجاجي؛ إلا أن أبل تنوي الحفاظ على الهيكل المعدني لحواسيب "آيباد برو"، مع جعل شعار أبل زجاجيًّا في الجهة الخلفية، لتكون هي المسؤولة عن تفعيل تقنية الشحن اللاسلكي.

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