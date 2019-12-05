النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطير للغاية.. "الفاو" تحذر السعودية و4 دول من أسراب الجراد

قالت: يستطيع "الصغير" منهم أن يأكل غذاء 35 الف شخص يومياً

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من تكاثر الجراد على ساحل البحر الأحمر في السعودية واليمن وإريتريا والسودان ومصر.

وقال المنظمة، في بيانها، إن تهديد الجراد في القرن الأفريقي وعلى الحدود الهندية الباكستانية "خطير للغاية"، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة سقطت في مناطق التكاثر الشتوية على جانبي البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي وجنوب إيران وعلى إثره سيحدث التكاثر على ساحل البحر الأحمر في السعودية واليمن وإريتريا والسودان ومصر.

وأضافت أنه من المرجح أن تتشكل فرق من الجراد في أوغادين في إثيوبيا وفي شمال عمان؛ حيث قد تصل بضعة أسراب من المنطقة الهندية الباكستانية خلال الشهر الجاري.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تغطي الأسراب ما يصل إلى 150 كيلومتراً (93 ميلاً) يومياً ويمكن لسرب صغير أن يأكل غذاء نحو 35 ألف شخص يومياً.

تكاثر الجراد منظمة الأغذية والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطير للغاية.. "الفاو" تحذر السعودية و4 دول من أسراب الجراد
سبق

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من تكاثر الجراد على ساحل البحر الأحمر في السعودية واليمن وإريتريا والسودان ومصر.

وقال المنظمة، في بيانها، إن تهديد الجراد في القرن الأفريقي وعلى الحدود الهندية الباكستانية "خطير للغاية"، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة سقطت في مناطق التكاثر الشتوية على جانبي البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي وجنوب إيران وعلى إثره سيحدث التكاثر على ساحل البحر الأحمر في السعودية واليمن وإريتريا والسودان ومصر.

وأضافت أنه من المرجح أن تتشكل فرق من الجراد في أوغادين في إثيوبيا وفي شمال عمان؛ حيث قد تصل بضعة أسراب من المنطقة الهندية الباكستانية خلال الشهر الجاري.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تغطي الأسراب ما يصل إلى 150 كيلومتراً (93 ميلاً) يومياً ويمكن لسرب صغير أن يأكل غذاء نحو 35 ألف شخص يومياً.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
12:55 PM

خطير للغاية.. "الفاو" تحذر السعودية و4 دول من أسراب الجراد

قالت: يستطيع "الصغير" منهم أن يأكل غذاء 35 الف شخص يومياً

A A A
خالد علي - الرياض
7
9,516

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من تكاثر الجراد على ساحل البحر الأحمر في السعودية واليمن وإريتريا والسودان ومصر.

وقال المنظمة، في بيانها، إن تهديد الجراد في القرن الأفريقي وعلى الحدود الهندية الباكستانية "خطير للغاية"، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة سقطت في مناطق التكاثر الشتوية على جانبي البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي وجنوب إيران وعلى إثره سيحدث التكاثر على ساحل البحر الأحمر في السعودية واليمن وإريتريا والسودان ومصر.

وأضافت أنه من المرجح أن تتشكل فرق من الجراد في أوغادين في إثيوبيا وفي شمال عمان؛ حيث قد تصل بضعة أسراب من المنطقة الهندية الباكستانية خلال الشهر الجاري.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تغطي الأسراب ما يصل إلى 150 كيلومتراً (93 ميلاً) يومياً ويمكن لسرب صغير أن يأكل غذاء نحو 35 ألف شخص يومياً.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,643
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,926
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,256
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,669

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة