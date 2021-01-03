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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية": خدمات المستفيدين تستقبل 49733 بلاغًا خلال 2020م

قالت: شملت خدمات المساجد وصيانتها والإجراءات الاحترازية وشؤون المتبرعين

استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال عام 2020م، الموافق للفترة من 5/ 5/ 1441هـ- 16/ 5/ 1442هـ، ما مجموعه (49733) اتصالًا وبلاغًا إلكترونيًّا؛ منها (44918) اتصالًا عن طريق الرقم الموحد (1933)، وعدد (4815) بلاغًا إلكترونيًّا عن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله ومرتاديها، وتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وجاء في تقرير صادر عن الوزارة أن فريق إدارة خدمات المستفيدين، قام بمتابعة ومعالجة البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، في إطار اختصاص كل منها، وقد شملت هذه البلاغات والاستفسارات عددًا من الخدمات التي تقدّمها الوزارة؛ حيث شملت خدمات المساجد وصيانتها (20863) بلاغًا، وبلاغات بخصوص احترازات جائحة كورونا (10073)، وبخصوص مكبرات الصوت (5396) بلاغًا، وبشؤون المتبرعين (801) بلاغ، وبخدمات منسوبي المساجد (5283) بلاغًا.

وبلغت الاستفسارات لطلبات تعيين منسوبي المساجد (4441) استفسارًا، وبشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم (852)، وبخدمات الوزارة الأخرى (2024) بلاغًا واستفسارًا.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"الشؤون الإسلامية": خدمات المستفيدين تستقبل 49733 بلاغًا خلال 2020م
سبق

استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال عام 2020م، الموافق للفترة من 5/ 5/ 1441هـ- 16/ 5/ 1442هـ، ما مجموعه (49733) اتصالًا وبلاغًا إلكترونيًّا؛ منها (44918) اتصالًا عن طريق الرقم الموحد (1933)، وعدد (4815) بلاغًا إلكترونيًّا عن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله ومرتاديها، وتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وجاء في تقرير صادر عن الوزارة أن فريق إدارة خدمات المستفيدين، قام بمتابعة ومعالجة البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، في إطار اختصاص كل منها، وقد شملت هذه البلاغات والاستفسارات عددًا من الخدمات التي تقدّمها الوزارة؛ حيث شملت خدمات المساجد وصيانتها (20863) بلاغًا، وبلاغات بخصوص احترازات جائحة كورونا (10073)، وبخصوص مكبرات الصوت (5396) بلاغًا، وبشؤون المتبرعين (801) بلاغ، وبخدمات منسوبي المساجد (5283) بلاغًا.

وبلغت الاستفسارات لطلبات تعيين منسوبي المساجد (4441) استفسارًا، وبشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم (852)، وبخدمات الوزارة الأخرى (2024) بلاغًا واستفسارًا.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
01:04 PM

"الشؤون الإسلامية": خدمات المستفيدين تستقبل 49733 بلاغًا خلال 2020م

قالت: شملت خدمات المساجد وصيانتها والإجراءات الاحترازية وشؤون المتبرعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال عام 2020م، الموافق للفترة من 5/ 5/ 1441هـ- 16/ 5/ 1442هـ، ما مجموعه (49733) اتصالًا وبلاغًا إلكترونيًّا؛ منها (44918) اتصالًا عن طريق الرقم الموحد (1933)، وعدد (4815) بلاغًا إلكترونيًّا عن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله ومرتاديها، وتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وجاء في تقرير صادر عن الوزارة أن فريق إدارة خدمات المستفيدين، قام بمتابعة ومعالجة البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، في إطار اختصاص كل منها، وقد شملت هذه البلاغات والاستفسارات عددًا من الخدمات التي تقدّمها الوزارة؛ حيث شملت خدمات المساجد وصيانتها (20863) بلاغًا، وبلاغات بخصوص احترازات جائحة كورونا (10073)، وبخصوص مكبرات الصوت (5396) بلاغًا، وبشؤون المتبرعين (801) بلاغ، وبخدمات منسوبي المساجد (5283) بلاغًا.

وبلغت الاستفسارات لطلبات تعيين منسوبي المساجد (4441) استفسارًا، وبشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم (852)، وبخدمات الوزارة الأخرى (2024) بلاغًا واستفسارًا.

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