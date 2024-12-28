صدر التوجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن ما تم بالفعل أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022 نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها، وقرر المجلس بأن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022م، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.

صدور توجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول إطلاق استراتيجية الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-28 صدر التوجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن ما تم بالفعل أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022 نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها، وقرر المجلس بأن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022م، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 02:48 AM

اخر تعديل 28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 05:57 AM

صدور توجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول إطلاق استراتيجية الرياض





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صدر التوجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن ما تم بالفعل أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022 نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها، وقرر المجلس بأن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022م، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.