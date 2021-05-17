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دراسة تنبّه إلى ضرورة استخدام هذا الزيت للطهي.. مفيد جدًّا

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول

يبحث كثير من الناس عن القلي بطرق صحية من خلال استخدام أنواع محددة، والابتعاد عن الزيوت التقليدية؛ لكن دراسة جديدة نبّهت إلى ضرورة استخدام زيت بعينه يتجاهله كثيرون رغم أنه صحي للغاية.

وبينما يعرف كثيرون بعض زيوت الطهي، مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو، باعتبارهما الأكثر صحية للطهي من غيرها؛ فإنهم لا يعرفون أن زيت فول الصويا هو من بين الزيوت الأكثر فائدة لصحة القلب.

ويقول العلماء: إن زيت فول الصويا، المتوفر على نطاق واسع؛ قد أربك العلماء والمستهلكين على مر العصور؛ إلا أنه في الواقع يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول.

وهذا ما كشفه مجموعة من الباحثين في علوم التغذية من جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة تكساس للتكنولوجيا؛ من خلال دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة التغذية.

ففي حين أن زيت فول الصويا هو الزيت الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع في الولايات المتحدة وكذلك في العالم؛ فإن مخاطره مقابل فوائده لا تزال محط نقاش كبير بين المستهلكين والمهنيين الطبيين منذ سنوات؛ وفق "سكاي نيوز".

لكن الباحثين الذين أعدوا الدراسة الجديدة يقولون: "على الرغم من انتشار زيت فول الصويا في الولايات المتحدة وتأثيره الواقي للقلب؛ فإن المستهلكين الأمريكيين نادرًا ما يصنفونه على أنه صحي مقارنة بالعديد من الزيوت الأخرى، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو".

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دراسة تنبّه إلى ضرورة استخدام هذا الزيت للطهي.. مفيد جدًّا
سبق

يبحث كثير من الناس عن القلي بطرق صحية من خلال استخدام أنواع محددة، والابتعاد عن الزيوت التقليدية؛ لكن دراسة جديدة نبّهت إلى ضرورة استخدام زيت بعينه يتجاهله كثيرون رغم أنه صحي للغاية.

وبينما يعرف كثيرون بعض زيوت الطهي، مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو، باعتبارهما الأكثر صحية للطهي من غيرها؛ فإنهم لا يعرفون أن زيت فول الصويا هو من بين الزيوت الأكثر فائدة لصحة القلب.

ويقول العلماء: إن زيت فول الصويا، المتوفر على نطاق واسع؛ قد أربك العلماء والمستهلكين على مر العصور؛ إلا أنه في الواقع يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول.

وهذا ما كشفه مجموعة من الباحثين في علوم التغذية من جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة تكساس للتكنولوجيا؛ من خلال دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة التغذية.

ففي حين أن زيت فول الصويا هو الزيت الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع في الولايات المتحدة وكذلك في العالم؛ فإن مخاطره مقابل فوائده لا تزال محط نقاش كبير بين المستهلكين والمهنيين الطبيين منذ سنوات؛ وفق "سكاي نيوز".

لكن الباحثين الذين أعدوا الدراسة الجديدة يقولون: "على الرغم من انتشار زيت فول الصويا في الولايات المتحدة وتأثيره الواقي للقلب؛ فإن المستهلكين الأمريكيين نادرًا ما يصنفونه على أنه صحي مقارنة بالعديد من الزيوت الأخرى، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو".

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
08:44 AM

دراسة تنبّه إلى ضرورة استخدام هذا الزيت للطهي.. مفيد جدًّا

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبحث كثير من الناس عن القلي بطرق صحية من خلال استخدام أنواع محددة، والابتعاد عن الزيوت التقليدية؛ لكن دراسة جديدة نبّهت إلى ضرورة استخدام زيت بعينه يتجاهله كثيرون رغم أنه صحي للغاية.

وبينما يعرف كثيرون بعض زيوت الطهي، مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو، باعتبارهما الأكثر صحية للطهي من غيرها؛ فإنهم لا يعرفون أن زيت فول الصويا هو من بين الزيوت الأكثر فائدة لصحة القلب.

ويقول العلماء: إن زيت فول الصويا، المتوفر على نطاق واسع؛ قد أربك العلماء والمستهلكين على مر العصور؛ إلا أنه في الواقع يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول.

وهذا ما كشفه مجموعة من الباحثين في علوم التغذية من جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة تكساس للتكنولوجيا؛ من خلال دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة التغذية.

ففي حين أن زيت فول الصويا هو الزيت الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع في الولايات المتحدة وكذلك في العالم؛ فإن مخاطره مقابل فوائده لا تزال محط نقاش كبير بين المستهلكين والمهنيين الطبيين منذ سنوات؛ وفق "سكاي نيوز".

لكن الباحثين الذين أعدوا الدراسة الجديدة يقولون: "على الرغم من انتشار زيت فول الصويا في الولايات المتحدة وتأثيره الواقي للقلب؛ فإن المستهلكين الأمريكيين نادرًا ما يصنفونه على أنه صحي مقارنة بالعديد من الزيوت الأخرى، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو".

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