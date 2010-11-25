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"التقلبات الجوية" تدفع جامعة الملك عبدالعزيز إلى تأجيل الاختبارات وتعليق الحضور

قالت: إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.. وذلك نظراً لتقارير الأرصاد الجوية

أعلنت #جامعة_الملك_عبدالعزيز، تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضوريًا غداً (الخميس)، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه، وذلك نظراً لتقارير الأرصاد الجوية.

ووفق إمارة مكة المكرّمة، أعلنت الجامعة أيضاً تعليق الحضور إلى مقار العمل والمباني الجامعية لمدة يومين بدءاً من مساء اليوم (الأربعاء).

وأمس حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء " اليوم" وحتى يوم الأحد المقبل على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.
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"التقلبات الجوية" تدفع جامعة الملك عبدالعزيز لتأجيل الاختبارات وتعليق الحضور

جامعة الملك عبدالعزيز تأجيل الاختبارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقلبات الجوية" تدفع جامعة الملك عبدالعزيز إلى تأجيل الاختبارات وتعليق الحضور
سبق

أعلنت #جامعة_الملك_عبدالعزيز، تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضوريًا غداً (الخميس)، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه، وذلك نظراً لتقارير الأرصاد الجوية.

ووفق إمارة مكة المكرّمة، أعلنت الجامعة أيضاً تعليق الحضور إلى مقار العمل والمباني الجامعية لمدة يومين بدءاً من مساء اليوم (الأربعاء).

وأمس حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء " اليوم" وحتى يوم الأحد المقبل على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.
حطها اسفل خبر
"التقلبات الجوية" تدفع جامعة الملك عبدالعزيز لتأجيل الاختبارات وتعليق الحضور

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:03 PM

"التقلبات الجوية" تدفع جامعة الملك عبدالعزيز إلى تأجيل الاختبارات وتعليق الحضور

قالت: إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.. وذلك نظراً لتقارير الأرصاد الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #جامعة_الملك_عبدالعزيز، تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضوريًا غداً (الخميس)، إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه، وذلك نظراً لتقارير الأرصاد الجوية.

ووفق إمارة مكة المكرّمة، أعلنت الجامعة أيضاً تعليق الحضور إلى مقار العمل والمباني الجامعية لمدة يومين بدءاً من مساء اليوم (الأربعاء).

وأمس حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء " اليوم" وحتى يوم الأحد المقبل على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.
حطها اسفل خبر
"التقلبات الجوية" تدفع جامعة الملك عبدالعزيز لتأجيل الاختبارات وتعليق الحضور

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