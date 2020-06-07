"الصندوق العقاري": إنجاز أكثر من 873 ألف خدمة إلكترونية عن بُعد

من 15 مارس الماضي وحتى نهاية دوام شهر رمضان المبارك في 21 مايو

أنجَزَ صندوق التنمية العقارية، أكثرَ من 873 ألف خدمة إلكترونية للمستفيدين منذ بدء تطبيق العمل عن بُعد، من 15 مارس الماضي وحتى نهاية دوام شهر رمضان المبارك في 21 مايو 2020م؛ وذلك عبر منصاته الإلكترونية التي أسهمت في استمرارية إنجاز العمل اليومي؛ بهدف تسهيل إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في التملك، بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن منسوبي الصندوق عَمِلوا بكامل جاهزيتهم عن بُعد خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الصندوق وفروعه في جميع مناطق المملكة؛ وفق الإجراءات التي أعلنت عنها الجهات المختصة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي تضم 30 خدمة إلكترونية، وكذلك مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابي الصندوق على منصة "تويتر" @redfksa، وخدمة المستفيدين @redfksacc؛ وذلك حرصًا منه على إنجاز متطلبات وإجراءات تمويل تملّك الأسر السعودية، وتسهيل حصولها على السكن الملائم لرفع نِسَب التملّك إلى 70% وفق مستهدفات برنامج إسكان- أحد برامج رؤية 2030م.

وبيّن "العصيمي" أن البوابة الإلكترونية نفّذت أكثر من 329 ألف طلب خدمة، كما تعامل مركز الاتصال الموحد مع 503 آلاف مكالمة واردة وصادرة، وتفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع أكثر من 41 ألف طلب خدمة؛ مشيدًا بالتكاملية في تقديم الخدمات مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل التي أسهمت خلال الثلاثة أعوام الماضية في تمكين نحو 291 ألف أسرة من الحصول على المسكن؛ من خلال القرض العقاري المدعوم حتى نهاية مايو الماضي.

وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية المنفّذة، شَمِلت الاستعلام عن القرض العقاري المدعوم وإصدار الفواتير الدورية وطلبات تفعيل وإلغاء الحسم، وتحديث البيانات الشخصية، وخدمة المستشار العقاري، والاستفسار عن آلية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من وزارة الإسكان أو القطاع الخاص والبيع على الخارطة، ومن الخدمات أيضًا طلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك.

وشدد المتحدث الرسمي للصندوق على أن فروع الصندوق، التي تم افتتاحها مؤخرًا بعد رفع تعليق الحضور لمقرات الجهات الحكومية؛ لن تستقبل المستفيدين إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية؛ مؤكدًا أتمتة جميع خدمات الصندوق إلكترونيًّا لتمكين المستفيدين من إنهاء إجراءاتهم دون زيارة الفروع؛ وذلك انطلاقًا من حرصه على حماية صحة المواطنين المستفيدين وضمان سلامتهم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، كان قد احتل المرتبة الأولى كأفضل جهة حكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية بقطاع الخدمات والتنمية، وجاء ضمن أفضل 15 جهة حكومية تقدم خدماتها إلكترونيًّا للمواطنين، حسب تقرير أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، في 2019م ويقدم الصندوق خدماته إلكترونيًّا بكفاءة وجودة عالية من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيق المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية، والتي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، وكذلك تمكين المستفيد من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.