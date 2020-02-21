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بحضور "فهد بن جلوي".. افتتاح دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في البحرين

"القرشي" حمل العلم السعودي في الحفل

افتتح الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة البحرين 2022، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة مساء اليوم الأحد في قلعة عراد بالعاصمة البحرينية المنامة .

واشتمل حفل الافتتاح على عدد من الكلمات الترحيبية والفقرات الفنية بمشاركة من الفرق الفنية البحرينية التي أضفت على حفل الافتتاح جواً من المتعة والجمال.

وحمل العلم السعودي في حفل الافتتاح اللاعب عبد الرحمن القرشي صاحب الميدالية البرونزية برياضة ألعاب القوى خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

البحرين المنامة دورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور "فهد بن جلوي".. افتتاح دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في البحرين
سبق

افتتح الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة البحرين 2022، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة مساء اليوم الأحد في قلعة عراد بالعاصمة البحرينية المنامة .

واشتمل حفل الافتتاح على عدد من الكلمات الترحيبية والفقرات الفنية بمشاركة من الفرق الفنية البحرينية التي أضفت على حفل الافتتاح جواً من المتعة والجمال.

وحمل العلم السعودي في حفل الافتتاح اللاعب عبد الرحمن القرشي صاحب الميدالية البرونزية برياضة ألعاب القوى خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:58 PM

بحضور "فهد بن جلوي".. افتتاح دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في البحرين

"القرشي" حمل العلم السعودي في الحفل

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صحيفة سبق الإلكترونية - المنامة
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افتتح الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة البحرين 2022، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة مساء اليوم الأحد في قلعة عراد بالعاصمة البحرينية المنامة .

واشتمل حفل الافتتاح على عدد من الكلمات الترحيبية والفقرات الفنية بمشاركة من الفرق الفنية البحرينية التي أضفت على حفل الافتتاح جواً من المتعة والجمال.

وحمل العلم السعودي في حفل الافتتاح اللاعب عبد الرحمن القرشي صاحب الميدالية البرونزية برياضة ألعاب القوى خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

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