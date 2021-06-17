بلدي الرياض يدشن "أولويات أحيائنا" لرصد أولويات السكان من الخدمات

بناءً على آراء المواطنين وعبر استبانة إلكترونية ولقاءات مباشرة لمدة شهر

نظم المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض أمس، لقاءً خاصًّا استضاف به الإعلاميين ومشرفي حسابات الأحياء في منصات التواصل الاجتماعي وأصدقاء المجلس البلدي، لمناقشة (برنامج أولويات أحيائنا) لرصد أولويات سكان الأحياء من الخدمات البلدية، والتعريف به للفئات المستهدفة.



وصرح رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي أن هذا اللقاء هو حلقة متصلة ضمن جهود المجلس الساعية للوصول إلى سكان الرياض عبر فتح قنوات متعددة للمواطنين، لتحديد أولوياتهم من الخدمات البلدية، حيث يطمح المجلس من خلال البرنامج إلى الوصول إلى أبرز أولويات السكان في نطاق الدوائر البلدية، بما يشكّل اهتمام عموم سكان مدينة الرياض، والعمل على التنسيق مع أمانة الرياض والبلديات الفرعية، والجهات ذات العلاقة للعمل على معالجتها، خلال فترة زمنية محددة.



وأضاف العريدي أن بلدي الرياض قد أدرج في خطته التشغيلية للعام 2021م برنامجاً بعنوان: "أولويات أحيائنا"، وذلك لرصد المشكلات الرئيسة في الدوائر الانتخابية ونطاق البلديات الفرعية من خلال عدد من المؤشرات والمعايير التي تسهم في تحديدها، مثل عموميتها وتكررها وأثرها على السكان؛ إضافة إلى تحديد الموضوعات التي تحقق أعلى نسبة لرضا السكان، مع مراعاة عدم تطلب هذه المقترحات أو المعالجات المحتملة لميزانيات أو مبالغ كبيرة.

وكان رئيس المجلس البلدي قد دعا في تغريدة خاصة إلى مشاركة واسعة من الإخوة المواطنين والمقيمين في برنامج أولويات أحيائنا لإنجاح البرنامج، معبرًا عن الدور المهم لهم في صنع الأفضل لمدينة الرياض.

ويشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تحديد 60 ملاحظة في نطاق الدوائر الانتخابية العشر خلال مدة شهر كامل، حيث سيتم نشر استبانة إلكترونية لتحديد 6 ملاحظات لكل دائرة، وتنظيم لقاءات مع أصدقاء الأحياء بالدائرة، إضافة إلى طلب تقارير من مركز طوارئ الأمانة 940 توضح الخدمات الأكثر طلبًا لمعالجتها من أمانة المنطقة والبلديات الفرعية. ويمكن لجميع ساكني مدينة الرياض المشاركة في تحديد أولويات أحيائهم من خلال الاستبانة الإلكترونية عبر الكود التالي: https://rmc.alriyadh.gov.sa/survey/surveydata.aspx