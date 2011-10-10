أسعار النفط تنخفض 0.2%.. "برنت" ما زال فوق الـ58 دولارًا

انخفض سعر برميل نفط خام القياسي العالمي برنت اليوم، بمقدار 9 سنتات أو نسبة 0.2% إلى 58.23 دولارًا أمريكيًّا.
وتَرَاجَعَ سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام بمقدار 12 سنتًا أو نسبة 0.2% إلى 52.47 دولارًا أمريكيًّا.
انخفض سعر برميل نفط خام القياسي العالمي برنت اليوم، بمقدار 9 سنتات أو نسبة 0.2% إلى 58.23 دولارًا أمريكيًّا.
وتَرَاجَعَ سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام بمقدار 12 سنتًا أو نسبة 0.2% إلى 52.47 دولارًا أمريكيًّا.أسعار النفط النفط
انخفض سعر برميل نفط خام القياسي العالمي برنت اليوم، بمقدار 9 سنتات أو نسبة 0.2% إلى 58.23 دولارًا أمريكيًّا.
وتَرَاجَعَ سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام بمقدار 12 سنتًا أو نسبة 0.2% إلى 52.47 دولارًا أمريكيًّا.
انخفض سعر برميل نفط خام القياسي العالمي برنت اليوم، بمقدار 9 سنتات أو نسبة 0.2% إلى 58.23 دولارًا أمريكيًّا.
وتَرَاجَعَ سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام بمقدار 12 سنتًا أو نسبة 0.2% إلى 52.47 دولارًا أمريكيًّا.