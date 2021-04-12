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تقنية صامطة تودّع "دربشي" عميد الكلية الأسبق

رعى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، الحفل الذي أقامته الكلية التقنية بصامطة، تكريماً وتوديعاً لعميد الكلية الأسبق، أحمد بن داحش دربشي، بعد أن كُلف عميداً للكلية التقنية بجازان.

وألقى "دربشي"، كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه للجميع، وثمن جهود جميع منسوبي الكلية من مدربين واداريين والذين عملوا برفقته خلال السنوات الماضية، وأكد أن الكلية تسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق.

عقب ذلك، تم تقديم العديد من الدروع التذكارية والهدايا للمحتفى بهم.

حضر الحفل رؤساء الأقسام التدريبية والمدربين والإداريين ومدير المعهد الصناعي الثانوي بصامطة.

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تقنية صامطة تودّع "دربشي" عميد الكلية الأسبق
سبق

رعى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، الحفل الذي أقامته الكلية التقنية بصامطة، تكريماً وتوديعاً لعميد الكلية الأسبق، أحمد بن داحش دربشي، بعد أن كُلف عميداً للكلية التقنية بجازان.

وألقى "دربشي"، كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه للجميع، وثمن جهود جميع منسوبي الكلية من مدربين واداريين والذين عملوا برفقته خلال السنوات الماضية، وأكد أن الكلية تسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق.

عقب ذلك، تم تقديم العديد من الدروع التذكارية والهدايا للمحتفى بهم.

حضر الحفل رؤساء الأقسام التدريبية والمدربين والإداريين ومدير المعهد الصناعي الثانوي بصامطة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
07:10 PM

تقنية صامطة تودّع "دربشي" عميد الكلية الأسبق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رعى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، الحفل الذي أقامته الكلية التقنية بصامطة، تكريماً وتوديعاً لعميد الكلية الأسبق، أحمد بن داحش دربشي، بعد أن كُلف عميداً للكلية التقنية بجازان.

وألقى "دربشي"، كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه للجميع، وثمن جهود جميع منسوبي الكلية من مدربين واداريين والذين عملوا برفقته خلال السنوات الماضية، وأكد أن الكلية تسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق.

عقب ذلك، تم تقديم العديد من الدروع التذكارية والهدايا للمحتفى بهم.

حضر الحفل رؤساء الأقسام التدريبية والمدربين والإداريين ومدير المعهد الصناعي الثانوي بصامطة.

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