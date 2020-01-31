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"الشباب" يشتري عقد "الزوري" من "الوحدة"

أعلن ضمّ اللاعب للبطولة العربية

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اتفاقها مع إدارة نادي الوحدة على شراء المدة المتبقية من عقد عبدالله الزوري لاعب خط الدفاع.

وأضافت إدارة الشباب اللاعب في قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وثمّنت إدارة نادي الشباب التعاون من نادي الوحدة متمنية التوفيق للاعب مع الشباب.

نادي الشباب نادي الوحدة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" يشتري عقد "الزوري" من "الوحدة"
سبق

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اتفاقها مع إدارة نادي الوحدة على شراء المدة المتبقية من عقد عبدالله الزوري لاعب خط الدفاع.

وأضافت إدارة الشباب اللاعب في قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وثمّنت إدارة نادي الشباب التعاون من نادي الوحدة متمنية التوفيق للاعب مع الشباب.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
02:09 PM

"الشباب" يشتري عقد "الزوري" من "الوحدة"

أعلن ضمّ اللاعب للبطولة العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,282

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اتفاقها مع إدارة نادي الوحدة على شراء المدة المتبقية من عقد عبدالله الزوري لاعب خط الدفاع.

وأضافت إدارة الشباب اللاعب في قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وثمّنت إدارة نادي الشباب التعاون من نادي الوحدة متمنية التوفيق للاعب مع الشباب.

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