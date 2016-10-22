صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على قائد مركبة تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة
أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق وتم إحالته للنيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على قائد مركبة تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة النيابة العامة
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القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-22
22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
02:01 AM
اخر تعديل
22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
08:26 AM
القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة
أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق وتم إحالته للنيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على قائد مركبة تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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