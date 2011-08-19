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بمشاركة 10 منتخبات.. أخضر الصالات يشارك في بطولة كرواتيا الدولية الودية

يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للصالات في بطولة أسبوع الصالات الدولية الودية بمدينة بوريتش الكرواتية، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات.

من جانبه، أكد بندر الأحمدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف العام على كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية، أن البطولة ستمنح المدرب الجديد الإسباني أندرو بلازا الفرصة للتعرف بشكل كبير على اللاعبين وعلى مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة؛ وذلك بهدف التعرف عليهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب الأحمدي عن أمله بأن يحقق المنتخب الفائدة المرجوة من هذه المشاركة، وأن يستفيد اللاعبون من هذه البطولة والاحتكاك بلاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، واكتساب المزيد من الخبرة حتى تعود بالنفع والفائدة على كرة قدم الصالات السعودية.

يُذكر أن قرعة البطولة الودية أوقعت الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات (هنغاريا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 10 منتخبات.. أخضر الصالات يشارك في بطولة كرواتيا الدولية الودية
سبق

يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للصالات في بطولة أسبوع الصالات الدولية الودية بمدينة بوريتش الكرواتية، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات.

من جانبه، أكد بندر الأحمدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف العام على كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية، أن البطولة ستمنح المدرب الجديد الإسباني أندرو بلازا الفرصة للتعرف بشكل كبير على اللاعبين وعلى مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة؛ وذلك بهدف التعرف عليهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب الأحمدي عن أمله بأن يحقق المنتخب الفائدة المرجوة من هذه المشاركة، وأن يستفيد اللاعبون من هذه البطولة والاحتكاك بلاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، واكتساب المزيد من الخبرة حتى تعود بالنفع والفائدة على كرة قدم الصالات السعودية.

يُذكر أن قرعة البطولة الودية أوقعت الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات (هنغاريا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو).

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:23 PM

بمشاركة 10 منتخبات.. أخضر الصالات يشارك في بطولة كرواتيا الدولية الودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للصالات في بطولة أسبوع الصالات الدولية الودية بمدينة بوريتش الكرواتية، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات.

من جانبه، أكد بندر الأحمدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف العام على كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية، أن البطولة ستمنح المدرب الجديد الإسباني أندرو بلازا الفرصة للتعرف بشكل كبير على اللاعبين وعلى مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة؛ وذلك بهدف التعرف عليهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب الأحمدي عن أمله بأن يحقق المنتخب الفائدة المرجوة من هذه المشاركة، وأن يستفيد اللاعبون من هذه البطولة والاحتكاك بلاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، واكتساب المزيد من الخبرة حتى تعود بالنفع والفائدة على كرة قدم الصالات السعودية.

يُذكر أن قرعة البطولة الودية أوقعت الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات (هنغاريا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو).

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