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جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة

أكدت البيانات الصادرة للقاح فيروس كورونا حول العالم أنه تم إعطاء 42968000 جرعة لقاح فيروس كورونا في السعودية، بمعدل تقريبي 1.53/ ثانية أو 131.874 كل يوم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536447 حالة.

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جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة
سبق

أكدت البيانات الصادرة للقاح فيروس كورونا حول العالم أنه تم إعطاء 42968000 جرعة لقاح فيروس كورونا في السعودية، بمعدل تقريبي 1.53/ ثانية أو 131.874 كل يوم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536447 حالة.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:12 PM

جرعات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت البيانات الصادرة للقاح فيروس كورونا حول العالم أنه تم إعطاء 42968000 جرعة لقاح فيروس كورونا في السعودية، بمعدل تقريبي 1.53/ ثانية أو 131.874 كل يوم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536447 حالة.

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