النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية

فجر اليوم الجمعة.. وسماع دوي انفجارات وسط البلاد

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لهجومٍ إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماه- وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شنّ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماه"، في نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفاً "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية أسقطت معظمها".

وتحدثت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبّب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية
سبق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لهجومٍ إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماه- وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شنّ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماه"، في نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفاً "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية أسقطت معظمها".

وتحدثت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبّب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:33 PM

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية

فجر اليوم الجمعة.. وسماع دوي انفجارات وسط البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,023

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لهجومٍ إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماه- وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شنّ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماه"، في نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفاً "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية أسقطت معظمها".

وتحدثت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبّب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,526
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,950
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,906

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة