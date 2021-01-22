الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية
فجر اليوم الجمعة.. وسماع دوي انفجارات وسط البلاد
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لهجومٍ إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماه- وسط البلاد.
وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شنّ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماه"، في نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفاً "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية أسقطت معظمها".
وتحدثت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبّب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.
الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-22
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لهجومٍ إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماه- وسط البلاد.
وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شنّ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماه"، في نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفاً "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية أسقطت معظمها".
وتحدثت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبّب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:33 PM
الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لهجومٍ إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماه- وسط البلاد.
وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شنّ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماه"، في نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفاً "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية أسقطت معظمها".
وتحدثت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبّب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.