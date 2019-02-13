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شاهد من الجو.. مدفن دائري مذيّل بتيماء ينتسب للعالم القديم "مظاهر جنائزية"

وثّقه "المازن" وخصّ به "سبق".. و"النجم": ينفرد بخصائص كوجود "الهلال" حوله

وثّق المصور الجوي يحيى المازن في أحد المواقع بمحافظة تيماء لـ"سبق"، مدفناً يعد أحد المظاهر الجنائزية في العالم القديم وُصِف بأنه ينفرد بخصائص خاصة؛ حيث وجود الهلال حول القبر، مشيراً إلى أن هذا النوع من المدافن يعود في تاريخه إلى العصور الحجرية، مبيناً أن الهدف من التصوير هو توثيق هندسة وفن الحضارات القديمة في المملكة، والحفاظ عليها وحمايتها من العبث مراراً وتكراراً.

وقال خبير علم الآثار محمد النجم لـ"سبق": "يطلق على هذا النوع من المدافن المدافن الدائرية، أو المدافن الدائرية المذيلة، ويتوافر هذا النوع من المدافن في العديد من المواقع حول تيماء، كما في قارة الحيران، وقارة الضبعة وقارة الحساني والعديد من المواقع، كما أنها تتوافر كثيراً من حيث الشكل الدائري، كما في مدافن رجوم صعصع ومدافن الفاو، والصناعية والنسيم، وكذلك في مواقع كثيرة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "تُعتبر المدافن الدائرية أحد المظاهر الجنائزية الشائعة في العالم القديم سواء في جنوب الجزيرة كما في موقع هجر بن حميد، وأيضاً في مدافن هيلي في الإمارات، وكذلك في بديع مسعود، وأيضاً في البحرين، وفي الكثير من الحضارات القديمة".

وتابع: "غير أن ما هو موجود الآن ينفرد بخصائص أخرى خاصة من حيث وجود الهلال حول القبر، كما يوجد شكل مثلث مشيّد من الحجارة، ربما كان يشير إلى الاتجاه نحو كوكب سماوي أو مظهر ديني يستلزم الإشارة إلى موقعه في هذه المظاهر الجنائزية، وتعود في تاريخها إلى العصور الحجرية، واستمرت عبر العصر البرونزي، وحتى منتصف الألف الأول قبل الميلاد".

محافظة تيماء مدفن دائري مظاهر جنائزية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الجو.. مدفن دائري مذيّل بتيماء ينتسب للعالم القديم "مظاهر جنائزية"
سبق

وثّق المصور الجوي يحيى المازن في أحد المواقع بمحافظة تيماء لـ"سبق"، مدفناً يعد أحد المظاهر الجنائزية في العالم القديم وُصِف بأنه ينفرد بخصائص خاصة؛ حيث وجود الهلال حول القبر، مشيراً إلى أن هذا النوع من المدافن يعود في تاريخه إلى العصور الحجرية، مبيناً أن الهدف من التصوير هو توثيق هندسة وفن الحضارات القديمة في المملكة، والحفاظ عليها وحمايتها من العبث مراراً وتكراراً.

وقال خبير علم الآثار محمد النجم لـ"سبق": "يطلق على هذا النوع من المدافن المدافن الدائرية، أو المدافن الدائرية المذيلة، ويتوافر هذا النوع من المدافن في العديد من المواقع حول تيماء، كما في قارة الحيران، وقارة الضبعة وقارة الحساني والعديد من المواقع، كما أنها تتوافر كثيراً من حيث الشكل الدائري، كما في مدافن رجوم صعصع ومدافن الفاو، والصناعية والنسيم، وكذلك في مواقع كثيرة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "تُعتبر المدافن الدائرية أحد المظاهر الجنائزية الشائعة في العالم القديم سواء في جنوب الجزيرة كما في موقع هجر بن حميد، وأيضاً في مدافن هيلي في الإمارات، وكذلك في بديع مسعود، وأيضاً في البحرين، وفي الكثير من الحضارات القديمة".

وتابع: "غير أن ما هو موجود الآن ينفرد بخصائص أخرى خاصة من حيث وجود الهلال حول القبر، كما يوجد شكل مثلث مشيّد من الحجارة، ربما كان يشير إلى الاتجاه نحو كوكب سماوي أو مظهر ديني يستلزم الإشارة إلى موقعه في هذه المظاهر الجنائزية، وتعود في تاريخها إلى العصور الحجرية، واستمرت عبر العصر البرونزي، وحتى منتصف الألف الأول قبل الميلاد".

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:04 AM

شاهد من الجو.. مدفن دائري مذيّل بتيماء ينتسب للعالم القديم "مظاهر جنائزية"

وثّقه "المازن" وخصّ به "سبق".. و"النجم": ينفرد بخصائص كوجود "الهلال" حوله

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بدر الجبل - تبوك
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وثّق المصور الجوي يحيى المازن في أحد المواقع بمحافظة تيماء لـ"سبق"، مدفناً يعد أحد المظاهر الجنائزية في العالم القديم وُصِف بأنه ينفرد بخصائص خاصة؛ حيث وجود الهلال حول القبر، مشيراً إلى أن هذا النوع من المدافن يعود في تاريخه إلى العصور الحجرية، مبيناً أن الهدف من التصوير هو توثيق هندسة وفن الحضارات القديمة في المملكة، والحفاظ عليها وحمايتها من العبث مراراً وتكراراً.

وقال خبير علم الآثار محمد النجم لـ"سبق": "يطلق على هذا النوع من المدافن المدافن الدائرية، أو المدافن الدائرية المذيلة، ويتوافر هذا النوع من المدافن في العديد من المواقع حول تيماء، كما في قارة الحيران، وقارة الضبعة وقارة الحساني والعديد من المواقع، كما أنها تتوافر كثيراً من حيث الشكل الدائري، كما في مدافن رجوم صعصع ومدافن الفاو، والصناعية والنسيم، وكذلك في مواقع كثيرة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "تُعتبر المدافن الدائرية أحد المظاهر الجنائزية الشائعة في العالم القديم سواء في جنوب الجزيرة كما في موقع هجر بن حميد، وأيضاً في مدافن هيلي في الإمارات، وكذلك في بديع مسعود، وأيضاً في البحرين، وفي الكثير من الحضارات القديمة".

وتابع: "غير أن ما هو موجود الآن ينفرد بخصائص أخرى خاصة من حيث وجود الهلال حول القبر، كما يوجد شكل مثلث مشيّد من الحجارة، ربما كان يشير إلى الاتجاه نحو كوكب سماوي أو مظهر ديني يستلزم الإشارة إلى موقعه في هذه المظاهر الجنائزية، وتعود في تاريخها إلى العصور الحجرية، واستمرت عبر العصر البرونزي، وحتى منتصف الألف الأول قبل الميلاد".

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