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انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة

الأسر تفضل استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة خلال رمضان

تشهد أسواق الماشية بالعاصمة المقدسة هذه الأيام حركة شرائية ملحوظة وإقبالًا من المواطنين والمقيمين مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام من جميع أسواق الماشية، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها؛ إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.

وشهدت سوق المواشي التزامًا كبيرًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ حيث كثفت الجهات المختصة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولا بأول.

وقال تركي اللقماني: اعتدنا على شراء الأغنام قبل حلول الشهر الفضيل نظرًا لكثرة الطلب عليه مع تنوع الأكلات التي اشتهر بها أهل مكة المكرمة.

من جانبه ذكر عبدالله اللهيبي أحد بائعي الأغنام أن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيراً خلال الشهر الفضيل، وتنتعش أسواق الماشية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، وأن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.

يذكر أن أمانة بالعاصمة المقدسة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالعاصمة المقدسة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي، كما أن الأمانة زادت عدد الفرق الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع قرب شهر رمضان المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة
سبق

تشهد أسواق الماشية بالعاصمة المقدسة هذه الأيام حركة شرائية ملحوظة وإقبالًا من المواطنين والمقيمين مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام من جميع أسواق الماشية، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها؛ إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.

وشهدت سوق المواشي التزامًا كبيرًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ حيث كثفت الجهات المختصة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولا بأول.

وقال تركي اللقماني: اعتدنا على شراء الأغنام قبل حلول الشهر الفضيل نظرًا لكثرة الطلب عليه مع تنوع الأكلات التي اشتهر بها أهل مكة المكرمة.

من جانبه ذكر عبدالله اللهيبي أحد بائعي الأغنام أن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيراً خلال الشهر الفضيل، وتنتعش أسواق الماشية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، وأن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.

يذكر أن أمانة بالعاصمة المقدسة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالعاصمة المقدسة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي، كما أن الأمانة زادت عدد الفرق الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع قرب شهر رمضان المبارك.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
04:54 PM

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة

الأسر تفضل استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة خلال رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تشهد أسواق الماشية بالعاصمة المقدسة هذه الأيام حركة شرائية ملحوظة وإقبالًا من المواطنين والمقيمين مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام من جميع أسواق الماشية، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها؛ إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.

وشهدت سوق المواشي التزامًا كبيرًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ حيث كثفت الجهات المختصة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولا بأول.

وقال تركي اللقماني: اعتدنا على شراء الأغنام قبل حلول الشهر الفضيل نظرًا لكثرة الطلب عليه مع تنوع الأكلات التي اشتهر بها أهل مكة المكرمة.

من جانبه ذكر عبدالله اللهيبي أحد بائعي الأغنام أن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيراً خلال الشهر الفضيل، وتنتعش أسواق الماشية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، وأن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.

يذكر أن أمانة بالعاصمة المقدسة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالعاصمة المقدسة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي، كما أن الأمانة زادت عدد الفرق الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع قرب شهر رمضان المبارك.

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