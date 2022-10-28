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الفاجعة باقية.. مدير جامعة الجوف السابق يستذكر وفاة 5 من أبنائه ويبكيهم

قال: سبحان الله كيف القدر يحرك الإنسان ويقوده إلى أجله.. "دروس عجيبة"

رغم مرور 7 سنوات على الحادث الأليم، بكى مدير جامعة الجوف السابق الدكتور إسماعيل البشري، على الهواء خلال تذكره موقفًا لابنته التي كانت ضمن خمسة من أبنائه توفوا في حادث سير أليم.

واستعاد "البشري"، أمس، في قناة الرسالة، تفاصيل الذكرى الأليمة، قائلًا: "في تلك الحادثة دروس عجيبة، بنتي أسماء -رحمها الله- كان لديها طموح وأثناء دراستها الجامعية كانت تؤلف كتابًا عن رعاية الأطفال ومشاكل التحرش، وقبل رحلة الحادث تحدثَتْ عن نيتها في البقاء معنا وعدم السفر؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الكتاب، وطلبَتْ مني كتابة مقدمته عند عودتي".

وأضاف: "قبل الرحلة بثلاثة أيام طلبتْ شقيقتُها الصغرى -التي توفيت معها في الحادث- منها مرافقتنا في السفر، وقالت لها: الرحلة ليس لها طعم ولا لذة إلا بوجودك معنا، فردت عليها بالموافقة من أجلها".

واختتم "البشري": "سبحان الله كيف القدر يحرك الإنسان ويقوده إلى أجله".

يُذكر أن البشري فُجِع في وفاة خمسة من أبنائه في أبريل من عام 2014 في حادث سير في المنطقة الشرقية، وهم: محمد (20 عامًا) ويدرس في كلية الطب المستوى الثاني، وأفنان (21 عامًا) طالبة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وأسماء التي تدرس في كلية حاسب آلي بجامعة الأمير سلطان، وأحمد (18 عامًا) طالب في الثانوية العامة، وسلطان (10 أعوام) ويدرس في الصف الرابع في مدرسة ابن خلدون الابتدائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفاجعة باقية.. مدير جامعة الجوف السابق يستذكر وفاة 5 من أبنائه ويبكيهم
سبق

رغم مرور 7 سنوات على الحادث الأليم، بكى مدير جامعة الجوف السابق الدكتور إسماعيل البشري، على الهواء خلال تذكره موقفًا لابنته التي كانت ضمن خمسة من أبنائه توفوا في حادث سير أليم.

واستعاد "البشري"، أمس، في قناة الرسالة، تفاصيل الذكرى الأليمة، قائلًا: "في تلك الحادثة دروس عجيبة، بنتي أسماء -رحمها الله- كان لديها طموح وأثناء دراستها الجامعية كانت تؤلف كتابًا عن رعاية الأطفال ومشاكل التحرش، وقبل رحلة الحادث تحدثَتْ عن نيتها في البقاء معنا وعدم السفر؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الكتاب، وطلبَتْ مني كتابة مقدمته عند عودتي".

وأضاف: "قبل الرحلة بثلاثة أيام طلبتْ شقيقتُها الصغرى -التي توفيت معها في الحادث- منها مرافقتنا في السفر، وقالت لها: الرحلة ليس لها طعم ولا لذة إلا بوجودك معنا، فردت عليها بالموافقة من أجلها".

واختتم "البشري": "سبحان الله كيف القدر يحرك الإنسان ويقوده إلى أجله".

يُذكر أن البشري فُجِع في وفاة خمسة من أبنائه في أبريل من عام 2014 في حادث سير في المنطقة الشرقية، وهم: محمد (20 عامًا) ويدرس في كلية الطب المستوى الثاني، وأفنان (21 عامًا) طالبة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وأسماء التي تدرس في كلية حاسب آلي بجامعة الأمير سلطان، وأحمد (18 عامًا) طالب في الثانوية العامة، وسلطان (10 أعوام) ويدرس في الصف الرابع في مدرسة ابن خلدون الابتدائية.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
10:47 AM

الفاجعة باقية.. مدير جامعة الجوف السابق يستذكر وفاة 5 من أبنائه ويبكيهم

قال: سبحان الله كيف القدر يحرك الإنسان ويقوده إلى أجله.. "دروس عجيبة"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
17
58,015

رغم مرور 7 سنوات على الحادث الأليم، بكى مدير جامعة الجوف السابق الدكتور إسماعيل البشري، على الهواء خلال تذكره موقفًا لابنته التي كانت ضمن خمسة من أبنائه توفوا في حادث سير أليم.

واستعاد "البشري"، أمس، في قناة الرسالة، تفاصيل الذكرى الأليمة، قائلًا: "في تلك الحادثة دروس عجيبة، بنتي أسماء -رحمها الله- كان لديها طموح وأثناء دراستها الجامعية كانت تؤلف كتابًا عن رعاية الأطفال ومشاكل التحرش، وقبل رحلة الحادث تحدثَتْ عن نيتها في البقاء معنا وعدم السفر؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الكتاب، وطلبَتْ مني كتابة مقدمته عند عودتي".

وأضاف: "قبل الرحلة بثلاثة أيام طلبتْ شقيقتُها الصغرى -التي توفيت معها في الحادث- منها مرافقتنا في السفر، وقالت لها: الرحلة ليس لها طعم ولا لذة إلا بوجودك معنا، فردت عليها بالموافقة من أجلها".

واختتم "البشري": "سبحان الله كيف القدر يحرك الإنسان ويقوده إلى أجله".

يُذكر أن البشري فُجِع في وفاة خمسة من أبنائه في أبريل من عام 2014 في حادث سير في المنطقة الشرقية، وهم: محمد (20 عامًا) ويدرس في كلية الطب المستوى الثاني، وأفنان (21 عامًا) طالبة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وأسماء التي تدرس في كلية حاسب آلي بجامعة الأمير سلطان، وأحمد (18 عامًا) طالب في الثانوية العامة، وسلطان (10 أعوام) ويدرس في الصف الرابع في مدرسة ابن خلدون الابتدائية.

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