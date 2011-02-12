النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رغم احتدام توترات الأزمة الأوكرانية.. روسيا تبدأ مناورات بحرية في البحر الأسود

بررتها بحماية جزيرة القرم من تهديدات عسكرية محتملة

بدأت روسيا اليوم (السبت) مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود، رغم اشتداد حدة التوترات الناجمة عن اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود أبحرت من سيفاستوبول ونوفوروسيسك بحسب خطة المناورات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت الوزارة أن "هدف المناورات هو الدفاع عن الواجهة البحرية لشبه جزيرة القرم وقواعد قوات أسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي في البلاد، من تهديدات عسكرية محتملة".

من جانبها، نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بتصريحات واشنطن التي تُفيد بأن غزوًا روسيًّا محتملًا لأوكرانيا بات وشيكًا.

وقالت "زاخاروفا" على تطبيق تيليغرام: "إن هستيريا البيت الأبيض واضحة أكثر من أي وقت مضى.. إن الأمريكيين بحاجة إلى حرب بأي ثمن. الاستفزازات والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل المشاكل الخاصة".

وحشدت روسيا في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية؛ مما أثار مخاوف من غزوها لهذا البلد الأمر، الذي تنفيه موسكو، التي تطالب بضمانات أمنية بما فيها عدم قبول حلف شمال الأطلسي بانضمام أوكرانيا إليه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رغم احتدام توترات الأزمة الأوكرانية.. روسيا تبدأ مناورات بحرية في البحر الأسود
سبق

بدأت روسيا اليوم (السبت) مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود، رغم اشتداد حدة التوترات الناجمة عن اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود أبحرت من سيفاستوبول ونوفوروسيسك بحسب خطة المناورات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت الوزارة أن "هدف المناورات هو الدفاع عن الواجهة البحرية لشبه جزيرة القرم وقواعد قوات أسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي في البلاد، من تهديدات عسكرية محتملة".

من جانبها، نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بتصريحات واشنطن التي تُفيد بأن غزوًا روسيًّا محتملًا لأوكرانيا بات وشيكًا.

وقالت "زاخاروفا" على تطبيق تيليغرام: "إن هستيريا البيت الأبيض واضحة أكثر من أي وقت مضى.. إن الأمريكيين بحاجة إلى حرب بأي ثمن. الاستفزازات والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل المشاكل الخاصة".

وحشدت روسيا في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية؛ مما أثار مخاوف من غزوها لهذا البلد الأمر، الذي تنفيه موسكو، التي تطالب بضمانات أمنية بما فيها عدم قبول حلف شمال الأطلسي بانضمام أوكرانيا إليه.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
02:56 PM

رغم احتدام توترات الأزمة الأوكرانية.. روسيا تبدأ مناورات بحرية في البحر الأسود

بررتها بحماية جزيرة القرم من تهديدات عسكرية محتملة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,920

بدأت روسيا اليوم (السبت) مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود، رغم اشتداد حدة التوترات الناجمة عن اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود أبحرت من سيفاستوبول ونوفوروسيسك بحسب خطة المناورات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت الوزارة أن "هدف المناورات هو الدفاع عن الواجهة البحرية لشبه جزيرة القرم وقواعد قوات أسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي في البلاد، من تهديدات عسكرية محتملة".

من جانبها، نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بتصريحات واشنطن التي تُفيد بأن غزوًا روسيًّا محتملًا لأوكرانيا بات وشيكًا.

وقالت "زاخاروفا" على تطبيق تيليغرام: "إن هستيريا البيت الأبيض واضحة أكثر من أي وقت مضى.. إن الأمريكيين بحاجة إلى حرب بأي ثمن. الاستفزازات والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل المشاكل الخاصة".

وحشدت روسيا في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية؛ مما أثار مخاوف من غزوها لهذا البلد الأمر، الذي تنفيه موسكو، التي تطالب بضمانات أمنية بما فيها عدم قبول حلف شمال الأطلسي بانضمام أوكرانيا إليه.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة