رغم احتدام توترات الأزمة الأوكرانية.. روسيا تبدأ مناورات بحرية في البحر الأسود

بررتها بحماية جزيرة القرم من تهديدات عسكرية محتملة

بدأت روسيا اليوم (السبت) مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود، رغم اشتداد حدة التوترات الناجمة عن اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود أبحرت من سيفاستوبول ونوفوروسيسك بحسب خطة المناورات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت الوزارة أن "هدف المناورات هو الدفاع عن الواجهة البحرية لشبه جزيرة القرم وقواعد قوات أسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي في البلاد، من تهديدات عسكرية محتملة".

من جانبها، نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بتصريحات واشنطن التي تُفيد بأن غزوًا روسيًّا محتملًا لأوكرانيا بات وشيكًا.

وقالت "زاخاروفا" على تطبيق تيليغرام: "إن هستيريا البيت الأبيض واضحة أكثر من أي وقت مضى.. إن الأمريكيين بحاجة إلى حرب بأي ثمن. الاستفزازات والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل المشاكل الخاصة".

وحشدت روسيا في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية؛ مما أثار مخاوف من غزوها لهذا البلد الأمر، الذي تنفيه موسكو، التي تطالب بضمانات أمنية بما فيها عدم قبول حلف شمال الأطلسي بانضمام أوكرانيا إليه.