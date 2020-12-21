النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كفاءة": الصيانة الدورية هي الحل مع موجات البرد.. ترسبات سخان المياه تزيد الاستهلاك وتقلل الفائدة

تشهد مناطق السعودية هذه الأيام موجات برد قارسة، عجزت إثرها سخانات المياه في المنازل والمنشآت عن مقاومة البرودة، غير أن الصيانة المستمرة، وعمل إجراءات بسيطة، كفيلة بالاستفادة من تلك الأجهزة، من بينها إزالة الترسبات.

وفي رسائله التوعوية يوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.

كما ذكر المركز أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "جهازك يفزع لك"، تتمثل في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كفاءة": الصيانة الدورية هي الحل مع موجات البرد.. ترسبات سخان المياه تزيد الاستهلاك وتقلل الفائدة
سبق

تشهد مناطق السعودية هذه الأيام موجات برد قارسة، عجزت إثرها سخانات المياه في المنازل والمنشآت عن مقاومة البرودة، غير أن الصيانة المستمرة، وعمل إجراءات بسيطة، كفيلة بالاستفادة من تلك الأجهزة، من بينها إزالة الترسبات.

وفي رسائله التوعوية يوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.

كما ذكر المركز أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "جهازك يفزع لك"، تتمثل في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
09:32 PM

"كفاءة": الصيانة الدورية هي الحل مع موجات البرد.. ترسبات سخان المياه تزيد الاستهلاك وتقلل الفائدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
105

تشهد مناطق السعودية هذه الأيام موجات برد قارسة، عجزت إثرها سخانات المياه في المنازل والمنشآت عن مقاومة البرودة، غير أن الصيانة المستمرة، وعمل إجراءات بسيطة، كفيلة بالاستفادة من تلك الأجهزة، من بينها إزالة الترسبات.

وفي رسائله التوعوية يوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.

كما ذكر المركز أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "جهازك يفزع لك"، تتمثل في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,745
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,214

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة