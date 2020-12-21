"كفاءة": الصيانة الدورية هي الحل مع موجات البرد.. ترسبات سخان المياه تزيد الاستهلاك وتقلل الفائدة

تشهد مناطق السعودية هذه الأيام موجات برد قارسة، عجزت إثرها سخانات المياه في المنازل والمنشآت عن مقاومة البرودة، غير أن الصيانة المستمرة، وعمل إجراءات بسيطة، كفيلة بالاستفادة من تلك الأجهزة، من بينها إزالة الترسبات.

وفي رسائله التوعوية يوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.

كما ذكر المركز أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان؛ ما يجعل "جهازك يفزع لك"، تتمثل في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.