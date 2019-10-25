أجواء روحانية تحفّ قاصدي المسجد الحرام وسط خدمات متكاملة

توفير 780 موظفاً لعمليات التفويج.. مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام، توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين، لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجندت الرئاسة لاستقبال المصلين والمعتمرين (780) موظفاً لعمليات التفويج، و(200) موظف لمراقبة الأبواب، و(500) كادر أمني مدني لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعمل فرق الغسيل والتطهير والتعقيم على غسل وتطهير المسجد الحرام (10) مرات يومياً، من خلال أكثر من (4000) عامل وعاملة، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) ريبوتاً ذكياً للتعقيم و(550) مضخة تعقيم يدوية.

وتقوم الرئاسة بتوفير هذه الخدمات؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام؛ ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.