النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هاتفيًّا.. ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها

هنّأه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لدولة رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما جرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هاتفيًّا.. ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لدولة رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما جرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:18 AM

هاتفيًّا.. ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها

هنّأه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,405

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لدولة رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما جرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حاليًا وسبل دعمها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,390

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة