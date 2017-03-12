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خلل قد ينتهي بحريق.. "التجارة" تستدعي 110 سيارات "مرسيدس"

العطل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني قد يؤدي للتسرب

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 110 مركبات مرسيدس من أنواع "G63 AMG" و"GT 63 S AMG" و"AMG S 63" سنة الصنع 2019 .

وقالت الوزارة: ذلك لوجود خلل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني (التوربو) قد يؤدي إلى تسرب الزيت حول المحرك أو العادم مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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خلل قد ينتهي بحريق.. "التجارة" تستدعي 110 سيارات "مرسيدس"
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 110 مركبات مرسيدس من أنواع "G63 AMG" و"GT 63 S AMG" و"AMG S 63" سنة الصنع 2019 .

وقالت الوزارة: ذلك لوجود خلل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني (التوربو) قد يؤدي إلى تسرب الزيت حول المحرك أو العادم مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:20 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:48 PM

خلل قد ينتهي بحريق.. "التجارة" تستدعي 110 سيارات "مرسيدس"

العطل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني قد يؤدي للتسرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,235

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 110 مركبات مرسيدس من أنواع "G63 AMG" و"GT 63 S AMG" و"AMG S 63" سنة الصنع 2019 .

وقالت الوزارة: ذلك لوجود خلل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني (التوربو) قد يؤدي إلى تسرب الزيت حول المحرك أو العادم مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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