"العبدالعالي" عن أول حالة "أوميكرون" بالمملكة: تابعنا وأجرينا عمليات الرصد والتقصي

قال في مؤتمر صحفي استثنائي: الوقاية خير من العلاج.. ويجب الحذر في المرحلة الحالية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المتحور الجديد من فيروس كورونا رُصِد في 21 دولة، موضحًا أن الوزارة تابعت حالة الإصابة بمتحور #أوميكرون في السعودية والمخالطين، وأجرت عمليات الرصد والتقصي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بخصوص متحور (#أوميكرون) في المملكة: الوقاية خير من العلاج.. يجب علينا الحذر في المرحلة الحالية، ويجب التعامل مع #كورونا بحذر.. وإذا ظهرت المتحورات المثيرة للقلق فتكون الاحترازات أشد.

وتابع: هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي أولاً بأول في المملكة، ونرصد أي أنماط مثل هذا المتحور.