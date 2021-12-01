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"العبدالعالي" عن أول حالة "أوميكرون" بالمملكة: تابعنا وأجرينا عمليات الرصد والتقصي

قال في مؤتمر صحفي استثنائي: الوقاية خير من العلاج.. ويجب الحذر في المرحلة الحالية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المتحور الجديد من فيروس كورونا رُصِد في 21 دولة، موضحًا أن الوزارة تابعت حالة الإصابة بمتحور #أوميكرون في السعودية والمخالطين، وأجرت عمليات الرصد والتقصي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بخصوص متحور (#أوميكرون) في المملكة: الوقاية خير من العلاج.. يجب علينا الحذر في المرحلة الحالية، ويجب التعامل مع #كورونا بحذر.. وإذا ظهرت المتحورات المثيرة للقلق فتكون الاحترازات أشد.

وتابع: هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي أولاً بأول في المملكة، ونرصد أي أنماط مثل هذا المتحور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي" عن أول حالة "أوميكرون" بالمملكة: تابعنا وأجرينا عمليات الرصد والتقصي
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المتحور الجديد من فيروس كورونا رُصِد في 21 دولة، موضحًا أن الوزارة تابعت حالة الإصابة بمتحور #أوميكرون في السعودية والمخالطين، وأجرت عمليات الرصد والتقصي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بخصوص متحور (#أوميكرون) في المملكة: الوقاية خير من العلاج.. يجب علينا الحذر في المرحلة الحالية، ويجب التعامل مع #كورونا بحذر.. وإذا ظهرت المتحورات المثيرة للقلق فتكون الاحترازات أشد.

وتابع: هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي أولاً بأول في المملكة، ونرصد أي أنماط مثل هذا المتحور.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:05 PM
اخر تعديل
01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:40 PM

"العبدالعالي" عن أول حالة "أوميكرون" بالمملكة: تابعنا وأجرينا عمليات الرصد والتقصي

قال في مؤتمر صحفي استثنائي: الوقاية خير من العلاج.. ويجب الحذر في المرحلة الحالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,435

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المتحور الجديد من فيروس كورونا رُصِد في 21 دولة، موضحًا أن الوزارة تابعت حالة الإصابة بمتحور #أوميكرون في السعودية والمخالطين، وأجرت عمليات الرصد والتقصي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بخصوص متحور (#أوميكرون) في المملكة: الوقاية خير من العلاج.. يجب علينا الحذر في المرحلة الحالية، ويجب التعامل مع #كورونا بحذر.. وإذا ظهرت المتحورات المثيرة للقلق فتكون الاحترازات أشد.

وتابع: هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي أولاً بأول في المملكة، ونرصد أي أنماط مثل هذا المتحور.

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