"العبدالعالي" عن أول حالة "أوميكرون" بالمملكة: تابعنا وأجرينا عمليات الرصد والتقصي
قال في مؤتمر صحفي استثنائي: الوقاية خير من العلاج.. ويجب الحذر في المرحلة الحالية
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المتحور الجديد من فيروس كورونا رُصِد في 21 دولة، موضحًا أن الوزارة تابعت حالة الإصابة بمتحور #أوميكرون في السعودية والمخالطين، وأجرت عمليات الرصد والتقصي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بخصوص متحور (#أوميكرون) في المملكة: الوقاية خير من العلاج.. يجب علينا الحذر في المرحلة الحالية، ويجب التعامل مع #كورونا بحذر.. وإذا ظهرت المتحورات المثيرة للقلق فتكون الاحترازات أشد.
وتابع: هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي أولاً بأول في المملكة، ونرصد أي أنماط مثل هذا المتحور.
"العبدالعالي" عن أول حالة "أوميكرون" بالمملكة: تابعنا وأجرينا عمليات الرصد والتقصي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-01
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المتحور الجديد من فيروس كورونا رُصِد في 21 دولة، موضحًا أن الوزارة تابعت حالة الإصابة بمتحور #أوميكرون في السعودية والمخالطين، وأجرت عمليات الرصد والتقصي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بخصوص متحور (#أوميكرون) في المملكة: الوقاية خير من العلاج.. يجب علينا الحذر في المرحلة الحالية، ويجب التعامل مع #كورونا بحذر.. وإذا ظهرت المتحورات المثيرة للقلق فتكون الاحترازات أشد.
وتابع: هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي أولاً بأول في المملكة، ونرصد أي أنماط مثل هذا المتحور.
01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:05 PM
اخر تعديل
01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:40 PM
"العبدالعالي" عن أول حالة "أوميكرون" بالمملكة: تابعنا وأجرينا عمليات الرصد والتقصي
قال في مؤتمر صحفي استثنائي: الوقاية خير من العلاج.. ويجب الحذر في المرحلة الحالية
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المتحور الجديد من فيروس كورونا رُصِد في 21 دولة، موضحًا أن الوزارة تابعت حالة الإصابة بمتحور #أوميكرون في السعودية والمخالطين، وأجرت عمليات الرصد والتقصي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بخصوص متحور (#أوميكرون) في المملكة: الوقاية خير من العلاج.. يجب علينا الحذر في المرحلة الحالية، ويجب التعامل مع #كورونا بحذر.. وإذا ظهرت المتحورات المثيرة للقلق فتكون الاحترازات أشد.
وتابع: هناك خطوات محكمة دائمة لمتابعة الوضع الوبائي أولاً بأول في المملكة، ونرصد أي أنماط مثل هذا المتحور.