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"الحصيني" يرسم خارطة الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة

من خفيفة إلى متوسطة بعدة مناطق مصحوبة برياح مثيرة للغبار وارتفاع في الحرارة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني خلال الـ36 ساعةً القادمة، من اليوم الاثنين حتى مساء غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء ما بين حائل والقصيم وشمال الرياض والصمان وشمال الشرقية ومرتفعات عسير والباحة والطائف.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في تويتر : "تمتد الأمطار إلى الكويت وعمان، مع رياح مثيرة للغبار، وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق: (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يرسم خارطة الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة
سبق

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني خلال الـ36 ساعةً القادمة، من اليوم الاثنين حتى مساء غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء ما بين حائل والقصيم وشمال الرياض والصمان وشمال الشرقية ومرتفعات عسير والباحة والطائف.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في تويتر : "تمتد الأمطار إلى الكويت وعمان، مع رياح مثيرة للغبار، وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق: (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
08:43 AM

"الحصيني" يرسم خارطة الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة

من خفيفة إلى متوسطة بعدة مناطق مصحوبة برياح مثيرة للغبار وارتفاع في الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني خلال الـ36 ساعةً القادمة، من اليوم الاثنين حتى مساء غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء ما بين حائل والقصيم وشمال الرياض والصمان وشمال الشرقية ومرتفعات عسير والباحة والطائف.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في تويتر : "تمتد الأمطار إلى الكويت وعمان، مع رياح مثيرة للغبار، وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق: (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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