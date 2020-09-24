النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. مرور "الداير" ينظم حركة سير المركبات في اليوم الوطني

تزينت ميادين المحافظة باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية

تزينت محافظة الداير شرق منطقة جازان باللون الأخضر في الميادين والشوارع احتفاءً بذكرى يوم الوطن الـ90، فيما تواجد رجال المرور في شوارع المحافظة؛ للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.

وساهم تواجد رجال المرور في سير احتفاء المواطنين باليوم الوطني بكل إنسيابية، وسلامة الحركة المرورية عما قد يشوبها جراء كثافة الحركة التي عادة ما تشهدها هذه المناسبات الوطنية.

محافظة الداير جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مرور "الداير" ينظم حركة سير المركبات في اليوم الوطني
سبق

تزينت محافظة الداير شرق منطقة جازان باللون الأخضر في الميادين والشوارع احتفاءً بذكرى يوم الوطن الـ90، فيما تواجد رجال المرور في شوارع المحافظة؛ للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.

وساهم تواجد رجال المرور في سير احتفاء المواطنين باليوم الوطني بكل إنسيابية، وسلامة الحركة المرورية عما قد يشوبها جراء كثافة الحركة التي عادة ما تشهدها هذه المناسبات الوطنية.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:44 PM

شاهد.. مرور "الداير" ينظم حركة سير المركبات في اليوم الوطني

تزينت ميادين المحافظة باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
1,406

تزينت محافظة الداير شرق منطقة جازان باللون الأخضر في الميادين والشوارع احتفاءً بذكرى يوم الوطن الـ90، فيما تواجد رجال المرور في شوارع المحافظة؛ للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.

وساهم تواجد رجال المرور في سير احتفاء المواطنين باليوم الوطني بكل إنسيابية، وسلامة الحركة المرورية عما قد يشوبها جراء كثافة الحركة التي عادة ما تشهدها هذه المناسبات الوطنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,105
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,805

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة