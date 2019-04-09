النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سياحة تبوك" تناقش الواقع والمأمول في الإرشاد السياحي

خلال ورشة بمشاركة 60 مرشدًا ومرشدة ومنظمي رحلات

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك، ورشة عمل للمرشدين والمرشدات السياحيين في المنطقة، تحت عنوان "الإرشاد السياحي بين الواقع والمأمول".

وأقيمت الورشة في متحف تبوك الإقليمي، مؤخرًا، بمشاركة أكثر من 60 مرشدًا ومرشدة سياحية، إضافة إلى عدد من منظمي الرحلات السياحية.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، الدكتور مبروك الشليبي، أهمية استمرارية هذا النوع من اللقاءات التي يطمح أن تكون لقاءات دورية يتم من خلالها العمل على تطوير الإرشاد السياحي في المنطقة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من مبدأ الشراكة الفعالة الذي تنتهجه الهيئة للتكامل مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وناقشت الورشة الوضع الراهن للإرشاد السياحي، والصعوبات التي تواجه المرشدين والمرشدات السياحيين، وسبل تسهيلها، كما تناولت آليات التكامل بين المرشدين، وفرع هيئة السياحة بالمنطقة، وجمعية المرشدين السياحين، وتوضيح الأدوار والمهام فيما يخدم توفير تجربة سياحية غنية للسائح القادم لمنطقة تبوك.

ووزعت "سياحة تبوك" استبانات على المشاركين والمشاركات؛ وذلك قبل عقد ورشة العمل؛ لأخذ مرئياتهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قِبَل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي تهدف إلى تسهيل مهامهم الإرشادية للسياح، بالإضافة إلى ملاحظاتهم على المواقع المدرجة في المسارات السياحية المعتمدة وسبل تطويرها والخدمات المقدمة لزوارها.

وشمل الاستبيان خمس نقاط رئيسية؛ حول موقع هيئة السياحة والتراث الوطني الإلكتروني والجزء المتعلق بإجراءات التقديم؛ للحصول على رخصة الإرشاد السياحي من خلال الموقع، ومدى شمولية الموقع للمعلومات، وهل يعتبر مصدرًا رئيسًا يمكن أن يستفيد منه المرشد السياحي.

وتضمّن الاستبيان رأي المرشدين السياحيين حول انطباعات السياح عن مستوى أسعار الخدمات في منطقة تبوك فيما يتعلق بالإقامة والأكل والشرب والتسوق والترفيه، بجانب تقييم المرشدين والمرشدات لمستوى الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"سياحة تبوك" تناقش الواقع والمأمول في الإرشاد السياحي
سبق

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك، ورشة عمل للمرشدين والمرشدات السياحيين في المنطقة، تحت عنوان "الإرشاد السياحي بين الواقع والمأمول".

وأقيمت الورشة في متحف تبوك الإقليمي، مؤخرًا، بمشاركة أكثر من 60 مرشدًا ومرشدة سياحية، إضافة إلى عدد من منظمي الرحلات السياحية.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، الدكتور مبروك الشليبي، أهمية استمرارية هذا النوع من اللقاءات التي يطمح أن تكون لقاءات دورية يتم من خلالها العمل على تطوير الإرشاد السياحي في المنطقة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من مبدأ الشراكة الفعالة الذي تنتهجه الهيئة للتكامل مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وناقشت الورشة الوضع الراهن للإرشاد السياحي، والصعوبات التي تواجه المرشدين والمرشدات السياحيين، وسبل تسهيلها، كما تناولت آليات التكامل بين المرشدين، وفرع هيئة السياحة بالمنطقة، وجمعية المرشدين السياحين، وتوضيح الأدوار والمهام فيما يخدم توفير تجربة سياحية غنية للسائح القادم لمنطقة تبوك.

ووزعت "سياحة تبوك" استبانات على المشاركين والمشاركات؛ وذلك قبل عقد ورشة العمل؛ لأخذ مرئياتهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قِبَل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي تهدف إلى تسهيل مهامهم الإرشادية للسياح، بالإضافة إلى ملاحظاتهم على المواقع المدرجة في المسارات السياحية المعتمدة وسبل تطويرها والخدمات المقدمة لزوارها.

وشمل الاستبيان خمس نقاط رئيسية؛ حول موقع هيئة السياحة والتراث الوطني الإلكتروني والجزء المتعلق بإجراءات التقديم؛ للحصول على رخصة الإرشاد السياحي من خلال الموقع، ومدى شمولية الموقع للمعلومات، وهل يعتبر مصدرًا رئيسًا يمكن أن يستفيد منه المرشد السياحي.

وتضمّن الاستبيان رأي المرشدين السياحيين حول انطباعات السياح عن مستوى أسعار الخدمات في منطقة تبوك فيما يتعلق بالإقامة والأكل والشرب والتسوق والترفيه، بجانب تقييم المرشدين والمرشدات لمستوى الخدمات.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:11 PM

"سياحة تبوك" تناقش الواقع والمأمول في الإرشاد السياحي

خلال ورشة بمشاركة 60 مرشدًا ومرشدة ومنظمي رحلات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
35

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك، ورشة عمل للمرشدين والمرشدات السياحيين في المنطقة، تحت عنوان "الإرشاد السياحي بين الواقع والمأمول".

وأقيمت الورشة في متحف تبوك الإقليمي، مؤخرًا، بمشاركة أكثر من 60 مرشدًا ومرشدة سياحية، إضافة إلى عدد من منظمي الرحلات السياحية.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، الدكتور مبروك الشليبي، أهمية استمرارية هذا النوع من اللقاءات التي يطمح أن تكون لقاءات دورية يتم من خلالها العمل على تطوير الإرشاد السياحي في المنطقة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من مبدأ الشراكة الفعالة الذي تنتهجه الهيئة للتكامل مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.

وناقشت الورشة الوضع الراهن للإرشاد السياحي، والصعوبات التي تواجه المرشدين والمرشدات السياحيين، وسبل تسهيلها، كما تناولت آليات التكامل بين المرشدين، وفرع هيئة السياحة بالمنطقة، وجمعية المرشدين السياحين، وتوضيح الأدوار والمهام فيما يخدم توفير تجربة سياحية غنية للسائح القادم لمنطقة تبوك.

ووزعت "سياحة تبوك" استبانات على المشاركين والمشاركات؛ وذلك قبل عقد ورشة العمل؛ لأخذ مرئياتهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قِبَل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي تهدف إلى تسهيل مهامهم الإرشادية للسياح، بالإضافة إلى ملاحظاتهم على المواقع المدرجة في المسارات السياحية المعتمدة وسبل تطويرها والخدمات المقدمة لزوارها.

وشمل الاستبيان خمس نقاط رئيسية؛ حول موقع هيئة السياحة والتراث الوطني الإلكتروني والجزء المتعلق بإجراءات التقديم؛ للحصول على رخصة الإرشاد السياحي من خلال الموقع، ومدى شمولية الموقع للمعلومات، وهل يعتبر مصدرًا رئيسًا يمكن أن يستفيد منه المرشد السياحي.

وتضمّن الاستبيان رأي المرشدين السياحيين حول انطباعات السياح عن مستوى أسعار الخدمات في منطقة تبوك فيما يتعلق بالإقامة والأكل والشرب والتسوق والترفيه، بجانب تقييم المرشدين والمرشدات لمستوى الخدمات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,414
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,664
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,260
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,257

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة