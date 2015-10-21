"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر

بعد مضيّ 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية.. الحجز عبر "صحتي" و"توكلنا"

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن إمكانية حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 18 عامًا وأكثر.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: الآن يمكن حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر؛ وذلك بعد مضيّ (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي" وتطبيق "توكلنا".

ونصحت وزارة الصحة، الفئات ذات الخطورة، بالمسارعة لأخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز المناعة والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".