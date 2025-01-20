أصدر حاكم الشارقة اليوم الاثنين، قراراً جديداً بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى شرطة إمارة الشارقة. وأمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17.5 ألف درهم، وفقًا للحساب الرسمي للشارقة 24 التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر (تويتر). وأصدر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، قراراً بشأن ترقية 392 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته.

الشارقة.. قرار جديد بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى الشرطة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-20 أصدر حاكم الشارقة اليوم الاثنين، قراراً جديداً بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى شرطة إمارة الشارقة.

وأمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17.5 ألف درهم، وفقًا للحساب الرسمي للشارقة 24 التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر (تويتر).

وأصدر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، قراراً بشأن ترقية 392 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 04:22 PM

الشارقة.. قرار جديد بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى الشرطة لا يقل الراتب التقاعدي عن 17.5 ألف درهم





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أصدر حاكم الشارقة اليوم الاثنين، قراراً جديداً بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى شرطة إمارة الشارقة.

وأمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17.5 ألف درهم، وفقًا للحساب الرسمي للشارقة 24 التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر (تويتر).

وأصدر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، قراراً بشأن ترقية 392 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته.