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الشارقة.. قرار جديد بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى الشرطة

لا يقل الراتب التقاعدي عن 17.5 ألف درهم

أصدر حاكم الشارقة اليوم الاثنين، قراراً جديداً بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى شرطة إمارة الشارقة.
وأمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17.5 ألف درهم، وفقًا للحساب الرسمي للشارقة 24 التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر (تويتر).
وأصدر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، قراراً بشأن ترقية 392 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته.

حاكم الشارقة

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الشارقة.. قرار جديد بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى الشرطة
سبق

أصدر حاكم الشارقة اليوم الاثنين، قراراً جديداً بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى شرطة إمارة الشارقة.
وأمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17.5 ألف درهم، وفقًا للحساب الرسمي للشارقة 24 التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر (تويتر).
وأصدر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، قراراً بشأن ترقية 392 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
04:22 PM

الشارقة.. قرار جديد بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى الشرطة

لا يقل الراتب التقاعدي عن 17.5 ألف درهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر حاكم الشارقة اليوم الاثنين، قراراً جديداً بشأن رواتب المتقاعدين من قائدى شرطة إمارة الشارقة.
وأمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بتعديل أوضاع المتقاعدين من شرطة الشارقة على الملاك الاتحادي ومساواتهم بالمتقاعدين من حكومة الشارقة بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 17.5 ألف درهم، وفقًا للحساب الرسمي للشارقة 24 التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر (تويتر).
وأصدر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، قراراً بشأن ترقية 392 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته.

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