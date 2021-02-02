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الحزم يتغلب على الفيحاء ويبتعد في الصدارة .. والدرعية يقترب من رباعي المقدمة

﻿في افتتاح منافسات الجولة الـ 19 لدوري الدرجة الأولى

انفرد الحزم بصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم موسعًا الفارق مع أقرب مطارديه إلى 12 نقطة إثر تغلبه على الفيحاء الوصيف بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
رفع المتصدر رصيده إلى 49 نقطة بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 37 بالمركز الثاني.
وصعد الدرعية إلى المركز الخامس بفضل فوزه خارج قواعده على مضيفه الجيل بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء وبذلك أصبح رصيد الدرعية 33 نقطة فيما توقف العداد النقطي لفريق الجيل عند 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وحقق الخليج فوزًا كبيرًا على ضيفه الثقبة (3-1) جعله يرتقي للمركز السابع برصيد 29 نقطة بينما تجمد رصيد الثقبة عند النقطة 23 بالمركز العاشر.
وفي ختام مباريات اليوم فاز أحد على نظيره نجران بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بهذا الفوز رفع أحد رصيده إلى 25 نقطة بالمركز التاسع فيما توقف رصيد نجران عند 20 نقطة بالمركز الرابع عشر.
وتستكمل غدًا منافسات الجولة الـ 19 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 6 لقاءات، حيث يستضيف الساحل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية نظيره الجبلين، ويلتقي العدالة والبكيرية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويتواجه هجر والكوكب على ملعب الأول، ويحل النهضة ضيفًا على الشعلة على ملعبه وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الطائي وعرعر على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحزم يتغلب على الفيحاء ويبتعد في الصدارة .. والدرعية يقترب من رباعي المقدمة
سبق

انفرد الحزم بصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم موسعًا الفارق مع أقرب مطارديه إلى 12 نقطة إثر تغلبه على الفيحاء الوصيف بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
رفع المتصدر رصيده إلى 49 نقطة بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 37 بالمركز الثاني.
وصعد الدرعية إلى المركز الخامس بفضل فوزه خارج قواعده على مضيفه الجيل بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء وبذلك أصبح رصيد الدرعية 33 نقطة فيما توقف العداد النقطي لفريق الجيل عند 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وحقق الخليج فوزًا كبيرًا على ضيفه الثقبة (3-1) جعله يرتقي للمركز السابع برصيد 29 نقطة بينما تجمد رصيد الثقبة عند النقطة 23 بالمركز العاشر.
وفي ختام مباريات اليوم فاز أحد على نظيره نجران بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بهذا الفوز رفع أحد رصيده إلى 25 نقطة بالمركز التاسع فيما توقف رصيد نجران عند 20 نقطة بالمركز الرابع عشر.
وتستكمل غدًا منافسات الجولة الـ 19 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 6 لقاءات، حيث يستضيف الساحل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية نظيره الجبلين، ويلتقي العدالة والبكيرية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويتواجه هجر والكوكب على ملعب الأول، ويحل النهضة ضيفًا على الشعلة على ملعبه وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الطائي وعرعر على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
10:04 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
11:40 PM

الحزم يتغلب على الفيحاء ويبتعد في الصدارة .. والدرعية يقترب من رباعي المقدمة

﻿في افتتاح منافسات الجولة الـ 19 لدوري الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انفرد الحزم بصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم موسعًا الفارق مع أقرب مطارديه إلى 12 نقطة إثر تغلبه على الفيحاء الوصيف بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
رفع المتصدر رصيده إلى 49 نقطة بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 37 بالمركز الثاني.
وصعد الدرعية إلى المركز الخامس بفضل فوزه خارج قواعده على مضيفه الجيل بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء وبذلك أصبح رصيد الدرعية 33 نقطة فيما توقف العداد النقطي لفريق الجيل عند 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وحقق الخليج فوزًا كبيرًا على ضيفه الثقبة (3-1) جعله يرتقي للمركز السابع برصيد 29 نقطة بينما تجمد رصيد الثقبة عند النقطة 23 بالمركز العاشر.
وفي ختام مباريات اليوم فاز أحد على نظيره نجران بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بهذا الفوز رفع أحد رصيده إلى 25 نقطة بالمركز التاسع فيما توقف رصيد نجران عند 20 نقطة بالمركز الرابع عشر.
وتستكمل غدًا منافسات الجولة الـ 19 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 6 لقاءات، حيث يستضيف الساحل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية نظيره الجبلين، ويلتقي العدالة والبكيرية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويتواجه هجر والكوكب على ملعب الأول، ويحل النهضة ضيفًا على الشعلة على ملعبه وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الطائي وعرعر على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

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