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أوغور شاهين: لقاح "فايزر-بيونتيك" قريب من الكمال وفي هذا الموعد سيكون جاهزاً

أكد أنه يتمتع بـ"مواصفات ممتازة" ووصفه بـ"المنتج الآمن ذي الخصائص شبه المثالية"

أعلن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"Biontech" أوغور شاهين، أن التعاون الصيدلاني بين الولايات المتحدة وألمانيا من خلال شركتي "Pfizer" و"Biontech" قادر على جعل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جاهزاً للموافقة التنظيمية بحلول منتصف أكتوبر.

وقال شاهين في مقابلة حصرية، وفق "سي إن إن" إن اللقاح يتمتع "بمواصفات ممتازة".

وأضاف: أنا أعتبر هذا اللقاح بمثابة لقاح قريب من الكمال، وله مواصفات شبه مثالية.

وأردف: يمنحنا هذا الكثير من الثقة، إلى جانب فهم طريقة العمل، مع بيانات السلامة الآتية من هذه التجربة التي تُعد قيد التنفيذ.

وتابع "شاهين": نعم، نحن نؤمن بأن لدينا منتجاً آمناً، ونعتقد بأننا سنكون قادرين على إظهار الفعالية.

وأوضح أنه يعتقد أن الموافقة على الاستخدام الطارئ ستُمنح بسرعة من قبل السلطات التنظيمية.

وأشارت شركتا "Pfizer" و"Biontech" إلى أنهما تخططان لتوفير 100 مليون جرعة من "BNT162" بحلول نهاية العام، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

أوغور شاهين لقاح فايزر-بيونتيك

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أوغور شاهين: لقاح "فايزر-بيونتيك" قريب من الكمال وفي هذا الموعد سيكون جاهزاً
سبق

أعلن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"Biontech" أوغور شاهين، أن التعاون الصيدلاني بين الولايات المتحدة وألمانيا من خلال شركتي "Pfizer" و"Biontech" قادر على جعل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جاهزاً للموافقة التنظيمية بحلول منتصف أكتوبر.

وقال شاهين في مقابلة حصرية، وفق "سي إن إن" إن اللقاح يتمتع "بمواصفات ممتازة".

وأضاف: أنا أعتبر هذا اللقاح بمثابة لقاح قريب من الكمال، وله مواصفات شبه مثالية.

وأردف: يمنحنا هذا الكثير من الثقة، إلى جانب فهم طريقة العمل، مع بيانات السلامة الآتية من هذه التجربة التي تُعد قيد التنفيذ.

وتابع "شاهين": نعم، نحن نؤمن بأن لدينا منتجاً آمناً، ونعتقد بأننا سنكون قادرين على إظهار الفعالية.

وأوضح أنه يعتقد أن الموافقة على الاستخدام الطارئ ستُمنح بسرعة من قبل السلطات التنظيمية.

وأشارت شركتا "Pfizer" و"Biontech" إلى أنهما تخططان لتوفير 100 مليون جرعة من "BNT162" بحلول نهاية العام، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:20 PM

أوغور شاهين: لقاح "فايزر-بيونتيك" قريب من الكمال وفي هذا الموعد سيكون جاهزاً

أكد أنه يتمتع بـ"مواصفات ممتازة" ووصفه بـ"المنتج الآمن ذي الخصائص شبه المثالية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"Biontech" أوغور شاهين، أن التعاون الصيدلاني بين الولايات المتحدة وألمانيا من خلال شركتي "Pfizer" و"Biontech" قادر على جعل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جاهزاً للموافقة التنظيمية بحلول منتصف أكتوبر.

وقال شاهين في مقابلة حصرية، وفق "سي إن إن" إن اللقاح يتمتع "بمواصفات ممتازة".

وأضاف: أنا أعتبر هذا اللقاح بمثابة لقاح قريب من الكمال، وله مواصفات شبه مثالية.

وأردف: يمنحنا هذا الكثير من الثقة، إلى جانب فهم طريقة العمل، مع بيانات السلامة الآتية من هذه التجربة التي تُعد قيد التنفيذ.

وتابع "شاهين": نعم، نحن نؤمن بأن لدينا منتجاً آمناً، ونعتقد بأننا سنكون قادرين على إظهار الفعالية.

وأوضح أنه يعتقد أن الموافقة على الاستخدام الطارئ ستُمنح بسرعة من قبل السلطات التنظيمية.

وأشارت شركتا "Pfizer" و"Biontech" إلى أنهما تخططان لتوفير 100 مليون جرعة من "BNT162" بحلول نهاية العام، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

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