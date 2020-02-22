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شاهد.. نقل عمال نظافة بوادي جازان بشكل يهدد الأرواح

مطالبة الأمانة بالتحقيق في الواقعة وتفعيل المراقبة

رصد مواطن نقل عمال النظافة في مؤخرة "قلّاب" مكشوف في طريقة تخالف أساليب السلامة في نقل الركاب، مطالبًا بفتح تحقيقات ومراقبة وسائل نقل عمال النظافة.

وقال المواطن لـ"سبق": ‏شركة نظافة في وادي جازان لم توفر حافلات لنقل عمال النظافة وتنقلهم في سيارات تحميل المعدات، وهو الأمر الذي تتكرر مشاهدته مما قد ينتهي بحادث يودي بحياة العمالة.

وأضاف: من واجب الشركة المتعاقدة مع البلدية أن توفر وسائل النقل والأمان لعمالها، ومن المفترض أن تبادر أمانة جازان ببدء التحقيق ومراقبة نقل العمال.

جازان عمال النظافة نقل الركاب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. نقل عمال نظافة بوادي جازان بشكل يهدد الأرواح
سبق

رصد مواطن نقل عمال النظافة في مؤخرة "قلّاب" مكشوف في طريقة تخالف أساليب السلامة في نقل الركاب، مطالبًا بفتح تحقيقات ومراقبة وسائل نقل عمال النظافة.

وقال المواطن لـ"سبق": ‏شركة نظافة في وادي جازان لم توفر حافلات لنقل عمال النظافة وتنقلهم في سيارات تحميل المعدات، وهو الأمر الذي تتكرر مشاهدته مما قد ينتهي بحادث يودي بحياة العمالة.

وأضاف: من واجب الشركة المتعاقدة مع البلدية أن توفر وسائل النقل والأمان لعمالها، ومن المفترض أن تبادر أمانة جازان ببدء التحقيق ومراقبة نقل العمال.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
04:19 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
04:42 PM

شاهد.. نقل عمال نظافة بوادي جازان بشكل يهدد الأرواح

مطالبة الأمانة بالتحقيق في الواقعة وتفعيل المراقبة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
516

رصد مواطن نقل عمال النظافة في مؤخرة "قلّاب" مكشوف في طريقة تخالف أساليب السلامة في نقل الركاب، مطالبًا بفتح تحقيقات ومراقبة وسائل نقل عمال النظافة.

وقال المواطن لـ"سبق": ‏شركة نظافة في وادي جازان لم توفر حافلات لنقل عمال النظافة وتنقلهم في سيارات تحميل المعدات، وهو الأمر الذي تتكرر مشاهدته مما قد ينتهي بحادث يودي بحياة العمالة.

وأضاف: من واجب الشركة المتعاقدة مع البلدية أن توفر وسائل النقل والأمان لعمالها، ومن المفترض أن تبادر أمانة جازان ببدء التحقيق ومراقبة نقل العمال.

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