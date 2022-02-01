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وزير الخارجية يناقش سبل تعزيز التنسيق الثنائي مع نظيره الياباني

استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان وسبل دعمها وتعزيزها

‬تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يناقش سبل تعزيز التنسيق الثنائي مع نظيره الياباني
سبق

‬تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:12 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:55 PM

وزير الخارجية يناقش سبل تعزيز التنسيق الثنائي مع نظيره الياباني

استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان وسبل دعمها وتعزيزها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
252

‬تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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