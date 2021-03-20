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3 مساجد كبرى في فرنسا ترفض حظر الذبح الحلال: سنلجأ للقانون

قالت: الإجراءات تشكل عقبة خطيرة أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية

أعلنت 3 مساجد كبرى في فرنسا عن رفضها حظر ذبح الدواجن وفق الأصول الشرعية الإسلامية.

وذكر بيان صادر عن مساجد باريس، وليون، وإيفري، أن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية في 23 نوفمبر الماضي حول طرق ذبح الدواجن.

وقال البيان وفق روسيا اليوم: إن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية "لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ"، مؤكدًا على أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية.

وتابع: "إنها رسالة سيئة للمجتمع المسلم قبل رمضان؛ حيث إنه سيتم حظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارًا من يوليو 2021".

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تشكل عقبة خطيرة أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية، وأن القائمين على إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون إلى كافة الإجراءات القانونية لاستعادة هذا الحق الأساسي.

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3 مساجد كبرى في فرنسا ترفض حظر الذبح الحلال: سنلجأ للقانون
سبق

أعلنت 3 مساجد كبرى في فرنسا عن رفضها حظر ذبح الدواجن وفق الأصول الشرعية الإسلامية.

وذكر بيان صادر عن مساجد باريس، وليون، وإيفري، أن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية في 23 نوفمبر الماضي حول طرق ذبح الدواجن.

وقال البيان وفق روسيا اليوم: إن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية "لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ"، مؤكدًا على أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية.

وتابع: "إنها رسالة سيئة للمجتمع المسلم قبل رمضان؛ حيث إنه سيتم حظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارًا من يوليو 2021".

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تشكل عقبة خطيرة أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية، وأن القائمين على إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون إلى كافة الإجراءات القانونية لاستعادة هذا الحق الأساسي.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
11:12 AM

3 مساجد كبرى في فرنسا ترفض حظر الذبح الحلال: سنلجأ للقانون

قالت: الإجراءات تشكل عقبة خطيرة أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت 3 مساجد كبرى في فرنسا عن رفضها حظر ذبح الدواجن وفق الأصول الشرعية الإسلامية.

وذكر بيان صادر عن مساجد باريس، وليون، وإيفري، أن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية في 23 نوفمبر الماضي حول طرق ذبح الدواجن.

وقال البيان وفق روسيا اليوم: إن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية "لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ"، مؤكدًا على أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية.

وتابع: "إنها رسالة سيئة للمجتمع المسلم قبل رمضان؛ حيث إنه سيتم حظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارًا من يوليو 2021".

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تشكل عقبة خطيرة أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية، وأن القائمين على إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون إلى كافة الإجراءات القانونية لاستعادة هذا الحق الأساسي.

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