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"الأمر بالمعروف" بالرياض تنفذ الخطة الميدانية لعيد الأضحى

بدأت نشر أعضائها في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في تنفيذ خطة العمل الميداني المعدّة لإجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكليف عدد كاف من الأعضاء الميدانيين للعمل في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والميادين.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين: خطة الفرع تضمنت تكليف الأعداد المناسبة للعمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى وجود أعضاء الهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في خدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: تتضمن خطة الفرع تتضمن توزيع المواد التوعوية والتوجيهية من مطبوعات الرئاسة العامة على المواطنين والمقيمين، مع استمرار تكثيف المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وغيرها من الفعاليات التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمة للمجتمع.

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"الأمر بالمعروف" بالرياض تنفذ الخطة الميدانية لعيد الأضحى
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في تنفيذ خطة العمل الميداني المعدّة لإجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكليف عدد كاف من الأعضاء الميدانيين للعمل في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والميادين.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين: خطة الفرع تضمنت تكليف الأعداد المناسبة للعمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى وجود أعضاء الهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في خدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: تتضمن خطة الفرع تتضمن توزيع المواد التوعوية والتوجيهية من مطبوعات الرئاسة العامة على المواطنين والمقيمين، مع استمرار تكثيف المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وغيرها من الفعاليات التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمة للمجتمع.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
06:06 PM

"الأمر بالمعروف" بالرياض تنفذ الخطة الميدانية لعيد الأضحى

بدأت نشر أعضائها في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في تنفيذ خطة العمل الميداني المعدّة لإجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكليف عدد كاف من الأعضاء الميدانيين للعمل في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والميادين.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين: خطة الفرع تضمنت تكليف الأعداد المناسبة للعمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى وجود أعضاء الهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في خدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: تتضمن خطة الفرع تتضمن توزيع المواد التوعوية والتوجيهية من مطبوعات الرئاسة العامة على المواطنين والمقيمين، مع استمرار تكثيف المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وغيرها من الفعاليات التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمة للمجتمع.

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