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المدرب الوطني " الجعيثن " لـ "سبق": الفيصلي يعتمد على هذا اللاعب.. والتعاون الأقرب لحسم اللقب

قال إن وقت نهائي كأس الملك سيتمدد

وصف المدرب الوطني بندر الجعيثن مباراة التعاون ونظيره الفيصلي، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس " بالمواجهة الصعبة للطرفين، نظراً لتقارب المستوى الفني بين الفريقين وإن كانت الحظوظ تصب لمصلحة التعاون ( على حسب قوله ).

وقال " الجعيثن " في تصريح لـ "سبق" : " لا شك أن الإمكانيات تختلف بين الفريقين من الناحية التكتيكية، وكذلك مهارات اللاعبين، وأرى أنها تصب لمصلحة التعاون، فاختلاف المدارس الفنية بين الكرة الإنجليزية واللاتينية واضح ".

وأشار " الجعيثن " إلى تفوق لاعبي التعاون في خط المقدمة بتواجد "توامبا " ومن خلفه " سيدريك أميسي " بالإضافة إلى إجادة الفريق اللعب عبر الأطراف المتمثلة بتواجد الجوعي وسميحان النابت، كما يملك مدرب التعاون ورقة رابحة في دكة البدلاء متمثلة في عنصر الخبرة محمد السهلاوي، في المقابل يعتمد مدرب الفيصلي على الورقة الرابحة المتمثلة في اللاعب خالد الكعبي إلا أن الدفاع سيعاني في ظل غياب "رافائيل" وغياب لاعب بارز مثل " جيليرمي ".

واختتم الجعيثن تصريحه بالقول :" من المتوقع أن تصل المباراة للأوقات الإضافية وأتوقع أن التعاون هو الأقرب لحسم اللقب الأغلى ".

وتمنى المدرب الوطني أن يظهر اللقاء بالصورة المشرفة التي تعكس مستوى الكرة السعودية والحدث الكبير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المدرب الوطني " الجعيثن " لـ "سبق": الفيصلي يعتمد على هذا اللاعب.. والتعاون الأقرب لحسم اللقب
سبق

وصف المدرب الوطني بندر الجعيثن مباراة التعاون ونظيره الفيصلي، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس " بالمواجهة الصعبة للطرفين، نظراً لتقارب المستوى الفني بين الفريقين وإن كانت الحظوظ تصب لمصلحة التعاون ( على حسب قوله ).

وقال " الجعيثن " في تصريح لـ "سبق" : " لا شك أن الإمكانيات تختلف بين الفريقين من الناحية التكتيكية، وكذلك مهارات اللاعبين، وأرى أنها تصب لمصلحة التعاون، فاختلاف المدارس الفنية بين الكرة الإنجليزية واللاتينية واضح ".

وأشار " الجعيثن " إلى تفوق لاعبي التعاون في خط المقدمة بتواجد "توامبا " ومن خلفه " سيدريك أميسي " بالإضافة إلى إجادة الفريق اللعب عبر الأطراف المتمثلة بتواجد الجوعي وسميحان النابت، كما يملك مدرب التعاون ورقة رابحة في دكة البدلاء متمثلة في عنصر الخبرة محمد السهلاوي، في المقابل يعتمد مدرب الفيصلي على الورقة الرابحة المتمثلة في اللاعب خالد الكعبي إلا أن الدفاع سيعاني في ظل غياب "رافائيل" وغياب لاعب بارز مثل " جيليرمي ".

واختتم الجعيثن تصريحه بالقول :" من المتوقع أن تصل المباراة للأوقات الإضافية وأتوقع أن التعاون هو الأقرب لحسم اللقب الأغلى ".

وتمنى المدرب الوطني أن يظهر اللقاء بالصورة المشرفة التي تعكس مستوى الكرة السعودية والحدث الكبير.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
12:17 AM

المدرب الوطني " الجعيثن " لـ "سبق": الفيصلي يعتمد على هذا اللاعب.. والتعاون الأقرب لحسم اللقب

قال إن وقت نهائي كأس الملك سيتمدد

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أحمد سرور - الرياض
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وصف المدرب الوطني بندر الجعيثن مباراة التعاون ونظيره الفيصلي، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس " بالمواجهة الصعبة للطرفين، نظراً لتقارب المستوى الفني بين الفريقين وإن كانت الحظوظ تصب لمصلحة التعاون ( على حسب قوله ).

وقال " الجعيثن " في تصريح لـ "سبق" : " لا شك أن الإمكانيات تختلف بين الفريقين من الناحية التكتيكية، وكذلك مهارات اللاعبين، وأرى أنها تصب لمصلحة التعاون، فاختلاف المدارس الفنية بين الكرة الإنجليزية واللاتينية واضح ".

وأشار " الجعيثن " إلى تفوق لاعبي التعاون في خط المقدمة بتواجد "توامبا " ومن خلفه " سيدريك أميسي " بالإضافة إلى إجادة الفريق اللعب عبر الأطراف المتمثلة بتواجد الجوعي وسميحان النابت، كما يملك مدرب التعاون ورقة رابحة في دكة البدلاء متمثلة في عنصر الخبرة محمد السهلاوي، في المقابل يعتمد مدرب الفيصلي على الورقة الرابحة المتمثلة في اللاعب خالد الكعبي إلا أن الدفاع سيعاني في ظل غياب "رافائيل" وغياب لاعب بارز مثل " جيليرمي ".

واختتم الجعيثن تصريحه بالقول :" من المتوقع أن تصل المباراة للأوقات الإضافية وأتوقع أن التعاون هو الأقرب لحسم اللقب الأغلى ".

وتمنى المدرب الوطني أن يظهر اللقاء بالصورة المشرفة التي تعكس مستوى الكرة السعودية والحدث الكبير.

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