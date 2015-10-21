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"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  58 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (548065 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (537095) حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8770) إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 84 حالة

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  58 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (548065 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (537095) حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8770) إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 84 حالة

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
03:38 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
02:00 AM

"الصحة": تسجيل 47 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  58 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
8,028

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (548065 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (537095) حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8770) إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 84 حالة

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

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