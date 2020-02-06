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"البيئة" تمنع الرعي في "محجوز المستوي" بـ"شماسية" القصيم لـ5 سنوات

بهدف تأهيل المواقع المتضررة نتيجة الرعي الجائر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بناء على موافقة أمير منطقة القصيم؛ منع الرعي في محجوز المستوي بمحافظة الشماسية التابعة لمنطقة القصيم، وذلك لمدة 5 سنوات قادمة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي، وإيقاف التدهور البيئي والتربة، وإعادة تأهيل المواقع المتضرّرة نتيجة الرعي الجائر.

وأكدت الوزارة على أصحاب الماشية بضرورة الخروج بعيدًا عن المواقع الشاجرة، التي تنمو فيها الأشجار المعمرة والشجيرات الموسمية؛ لما لوحظ من تدهور كبير في المواقع التي ترعى فيها مواشيهم. مثمنةً لهم تعاونهم معها وتجاوبهم للمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وشدّدت في الوقت نفسه على أنّ من يخالف ذلك ستُطبَّق بحقِّه عقوبة نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 29/ 10/ 1425هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (11200) في 24/ 2/ 1426هـ.

وزارة البيئة والمياه والزراعة منع الرعي في محجوز المستوي بمحافظة الشماسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تمنع الرعي في "محجوز المستوي" بـ"شماسية" القصيم لـ5 سنوات
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بناء على موافقة أمير منطقة القصيم؛ منع الرعي في محجوز المستوي بمحافظة الشماسية التابعة لمنطقة القصيم، وذلك لمدة 5 سنوات قادمة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي، وإيقاف التدهور البيئي والتربة، وإعادة تأهيل المواقع المتضرّرة نتيجة الرعي الجائر.

وأكدت الوزارة على أصحاب الماشية بضرورة الخروج بعيدًا عن المواقع الشاجرة، التي تنمو فيها الأشجار المعمرة والشجيرات الموسمية؛ لما لوحظ من تدهور كبير في المواقع التي ترعى فيها مواشيهم. مثمنةً لهم تعاونهم معها وتجاوبهم للمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وشدّدت في الوقت نفسه على أنّ من يخالف ذلك ستُطبَّق بحقِّه عقوبة نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 29/ 10/ 1425هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (11200) في 24/ 2/ 1426هـ.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
05:09 PM

"البيئة" تمنع الرعي في "محجوز المستوي" بـ"شماسية" القصيم لـ5 سنوات

بهدف تأهيل المواقع المتضررة نتيجة الرعي الجائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بناء على موافقة أمير منطقة القصيم؛ منع الرعي في محجوز المستوي بمحافظة الشماسية التابعة لمنطقة القصيم، وذلك لمدة 5 سنوات قادمة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي، وإيقاف التدهور البيئي والتربة، وإعادة تأهيل المواقع المتضرّرة نتيجة الرعي الجائر.

وأكدت الوزارة على أصحاب الماشية بضرورة الخروج بعيدًا عن المواقع الشاجرة، التي تنمو فيها الأشجار المعمرة والشجيرات الموسمية؛ لما لوحظ من تدهور كبير في المواقع التي ترعى فيها مواشيهم. مثمنةً لهم تعاونهم معها وتجاوبهم للمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وشدّدت في الوقت نفسه على أنّ من يخالف ذلك ستُطبَّق بحقِّه عقوبة نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 29/ 10/ 1425هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (11200) في 24/ 2/ 1426هـ.

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