النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنتاغون يدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

شاناهان: التحرك العسكري استهدف ردع إيران لا شنّ حرب

قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان: إن الوزارة تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران.

وقال شاناهان في تصريحات صحفية، الخميس: "ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟ قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية".

لكن شاناهان رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (بنتاغون)؛ التقارير التي أشارت إلى أن أعدادًا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

ووفق "سكاي نيوز" أشار إلى أن البنتاغون سيقدم تقريرًا إلى الرئيس دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الدفاع تدرس طلبًا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.

وأكد شاناهان في وقت سابق، أن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة، بعدما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس: إن بلاده "لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف".

وكان ترامب قد حذر إيران من أنها ستواجه "قوة هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفًا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

كذلك تعهد الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بثتها مساء الأحد الماضي، بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكدًا أنها مثّلت مشكلة منذ وقت طويل، واتهمها بتغذية الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البنتاغون يدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
سبق

قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان: إن الوزارة تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران.

وقال شاناهان في تصريحات صحفية، الخميس: "ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟ قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية".

لكن شاناهان رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (بنتاغون)؛ التقارير التي أشارت إلى أن أعدادًا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

ووفق "سكاي نيوز" أشار إلى أن البنتاغون سيقدم تقريرًا إلى الرئيس دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الدفاع تدرس طلبًا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.

وأكد شاناهان في وقت سابق، أن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة، بعدما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس: إن بلاده "لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف".

وكان ترامب قد حذر إيران من أنها ستواجه "قوة هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفًا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

كذلك تعهد الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بثتها مساء الأحد الماضي، بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكدًا أنها مثّلت مشكلة منذ وقت طويل، واتهمها بتغذية الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
09:35 PM
اخر تعديل
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
11:48 PM

البنتاغون يدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

شاناهان: التحرك العسكري استهدف ردع إيران لا شنّ حرب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
644

قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان: إن الوزارة تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران.

وقال شاناهان في تصريحات صحفية، الخميس: "ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟ قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية".

لكن شاناهان رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (بنتاغون)؛ التقارير التي أشارت إلى أن أعدادًا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

ووفق "سكاي نيوز" أشار إلى أن البنتاغون سيقدم تقريرًا إلى الرئيس دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الدفاع تدرس طلبًا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.

وأكد شاناهان في وقت سابق، أن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة، بعدما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس: إن بلاده "لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف".

وكان ترامب قد حذر إيران من أنها ستواجه "قوة هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفًا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

كذلك تعهد الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بثتها مساء الأحد الماضي، بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكدًا أنها مثّلت مشكلة منذ وقت طويل، واتهمها بتغذية الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,728
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,120
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,349

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة