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شرطة الرياض تلقي القبض على 7 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم سرقة منازل وممتلكات

6 مواطنين ونازح تتراوح أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والثالث

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) أشخاص من أرباب السوابق، (6) مواطنين، ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث؛ ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل، والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

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شرطة الرياض تلقي القبض على 7 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم سرقة منازل وممتلكات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) أشخاص من أرباب السوابق، (6) مواطنين، ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث؛ ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل، والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
12:49 AM

شرطة الرياض تلقي القبض على 7 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم سرقة منازل وممتلكات

6 مواطنين ونازح تتراوح أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والثالث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) أشخاص من أرباب السوابق، (6) مواطنين، ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث؛ ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل، والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

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