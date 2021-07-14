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قوات الحج: لا سير على الأقدام بالمشاعر والألوان تدل على توزيع الحجاج

أكدت أن العقوبات الفورية ستطبق على من يخالف التنظيمات والتعليمات

أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان؛ خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادة قوات أمن الحج لعام 1442هـ، اليوم؛ أنه لن يُسمح للحجاج من داخل مكة الاتجاه مباشرة إلى الحرم، لافتاً إلى أن العقوبات الفورية ستطبق على من يخالف تنظيمات الحج.

ونوّه قائد قوات أمن الحج أنه لن يُسمح بالاتجاه إلى المشاعر سيراً على الأقدم، والتوجه سيكون عبر الحافلات.

وأشارت قوات أمن الحج إلى أن الخطة الأمنية راعت الضوابط الأمنية والصحية والتنظيمية، والتي ستكون مصاحبة لحجاج بيت الله الحرام، وتم إعداد خطة مرورية محكمة للتحكم في التدفق المروري داخل المشاعر المقدسة، وتم تجهيز قوة مخصصة للطوق الأمني واتخذت التدابير اللازمة كافة لتنفيذ المهام.

وأكدت قوات أمن الحج أن دخول عرفة مقتصر فقط لمن يحمل تصريحًا رسميًا، وسيتم استخدام التقنيات لضبط المخالفين ومنع إدخال المواشي غير المصرح لها صحياً، وهناك 5 محاور و120 نقطة في الأودية والمنافذ الفرعية، والتوجه سيكون عبر الحافلات.

وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته؛ أن المسجد الحرام وساحاته جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، وسنبدأ باستقبال الحجاح يوم 7 ذي الحجة عبر 3 مواقع، لافتاً إلى أنه لن يُسمح بدخول المنطقة المركزية دون تصريح، مشيراً إلى أن محطات النقل العام متاحة للحجاج طيلة أيام الحج، ولن يتم استقبال السيارات.

وفيما يخص الخطة المرورية؛ كشفت قوات أمن الحج أن الخطة المرورية تمر بعدة مراحل حتى تصل إلى المنتج النهائي لتظهر بالشكل المناسب، وسيتم توزيع الحجاج حسب الألوان للدلالة على مواقعهم في مشعر منى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قوات الحج: لا سير على الأقدام بالمشاعر والألوان تدل على توزيع الحجاج
سبق

أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان؛ خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادة قوات أمن الحج لعام 1442هـ، اليوم؛ أنه لن يُسمح للحجاج من داخل مكة الاتجاه مباشرة إلى الحرم، لافتاً إلى أن العقوبات الفورية ستطبق على من يخالف تنظيمات الحج.

ونوّه قائد قوات أمن الحج أنه لن يُسمح بالاتجاه إلى المشاعر سيراً على الأقدم، والتوجه سيكون عبر الحافلات.

وأشارت قوات أمن الحج إلى أن الخطة الأمنية راعت الضوابط الأمنية والصحية والتنظيمية، والتي ستكون مصاحبة لحجاج بيت الله الحرام، وتم إعداد خطة مرورية محكمة للتحكم في التدفق المروري داخل المشاعر المقدسة، وتم تجهيز قوة مخصصة للطوق الأمني واتخذت التدابير اللازمة كافة لتنفيذ المهام.

وأكدت قوات أمن الحج أن دخول عرفة مقتصر فقط لمن يحمل تصريحًا رسميًا، وسيتم استخدام التقنيات لضبط المخالفين ومنع إدخال المواشي غير المصرح لها صحياً، وهناك 5 محاور و120 نقطة في الأودية والمنافذ الفرعية، والتوجه سيكون عبر الحافلات.

وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته؛ أن المسجد الحرام وساحاته جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، وسنبدأ باستقبال الحجاح يوم 7 ذي الحجة عبر 3 مواقع، لافتاً إلى أنه لن يُسمح بدخول المنطقة المركزية دون تصريح، مشيراً إلى أن محطات النقل العام متاحة للحجاج طيلة أيام الحج، ولن يتم استقبال السيارات.

وفيما يخص الخطة المرورية؛ كشفت قوات أمن الحج أن الخطة المرورية تمر بعدة مراحل حتى تصل إلى المنتج النهائي لتظهر بالشكل المناسب، وسيتم توزيع الحجاج حسب الألوان للدلالة على مواقعهم في مشعر منى.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
05:15 PM

قوات الحج: لا سير على الأقدام بالمشاعر والألوان تدل على توزيع الحجاج

أكدت أن العقوبات الفورية ستطبق على من يخالف التنظيمات والتعليمات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان؛ خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادة قوات أمن الحج لعام 1442هـ، اليوم؛ أنه لن يُسمح للحجاج من داخل مكة الاتجاه مباشرة إلى الحرم، لافتاً إلى أن العقوبات الفورية ستطبق على من يخالف تنظيمات الحج.

ونوّه قائد قوات أمن الحج أنه لن يُسمح بالاتجاه إلى المشاعر سيراً على الأقدم، والتوجه سيكون عبر الحافلات.

وأشارت قوات أمن الحج إلى أن الخطة الأمنية راعت الضوابط الأمنية والصحية والتنظيمية، والتي ستكون مصاحبة لحجاج بيت الله الحرام، وتم إعداد خطة مرورية محكمة للتحكم في التدفق المروري داخل المشاعر المقدسة، وتم تجهيز قوة مخصصة للطوق الأمني واتخذت التدابير اللازمة كافة لتنفيذ المهام.

وأكدت قوات أمن الحج أن دخول عرفة مقتصر فقط لمن يحمل تصريحًا رسميًا، وسيتم استخدام التقنيات لضبط المخالفين ومنع إدخال المواشي غير المصرح لها صحياً، وهناك 5 محاور و120 نقطة في الأودية والمنافذ الفرعية، والتوجه سيكون عبر الحافلات.

وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته؛ أن المسجد الحرام وساحاته جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، وسنبدأ باستقبال الحجاح يوم 7 ذي الحجة عبر 3 مواقع، لافتاً إلى أنه لن يُسمح بدخول المنطقة المركزية دون تصريح، مشيراً إلى أن محطات النقل العام متاحة للحجاج طيلة أيام الحج، ولن يتم استقبال السيارات.

وفيما يخص الخطة المرورية؛ كشفت قوات أمن الحج أن الخطة المرورية تمر بعدة مراحل حتى تصل إلى المنتج النهائي لتظهر بالشكل المناسب، وسيتم توزيع الحجاج حسب الألوان للدلالة على مواقعهم في مشعر منى.

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