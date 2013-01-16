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نقل 4 نساء مخالفات يضع مقيماً أمام 15 سنة سجناً وغرامة مليونية والجريمة "كبرى"

الأفواج الأمنية في "الدائر" بجازان أوقفتهن واتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية

صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الدائر بمنطقة جازان قبضت على مقيم من الجنسية الصومالية لنقله في مركبته (4) نساء مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية؛ بحوزتهن إقامات مزوّرة، وجرى توقيفهن واتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد العقيد الطويان؛ أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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نقل 4 نساء مخالفات يضع مقيماً أمام 15 سنة سجناً وغرامة مليونية والجريمة "كبرى"
سبق

صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الدائر بمنطقة جازان قبضت على مقيم من الجنسية الصومالية لنقله في مركبته (4) نساء مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية؛ بحوزتهن إقامات مزوّرة، وجرى توقيفهن واتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد العقيد الطويان؛ أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:12 AM

نقل 4 نساء مخالفات يضع مقيماً أمام 15 سنة سجناً وغرامة مليونية والجريمة "كبرى"

الأفواج الأمنية في "الدائر" بجازان أوقفتهن واتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الدائر بمنطقة جازان قبضت على مقيم من الجنسية الصومالية لنقله في مركبته (4) نساء مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية؛ بحوزتهن إقامات مزوّرة، وجرى توقيفهن واتخذت بحقهن الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد العقيد الطويان؛ أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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