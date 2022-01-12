الرياض تحتضن مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا

بمشاركة نخبة من خبراء كرة القدم في آسيا والعالم

تحتضن العاصمة السعودية الرياض أسرة كرة القدم الآسيوية في واحد من أكبر محافل القارة حيث يُعقد مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا، وهي المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر خارج مقر الاتحاد الآسيوي.

وتنطلق غداً الخميس، فعاليات المؤتمر والذي تستضيفه العاصمة السعودية في الفترة من 13-15 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من خبراء كرة القدم في آسيا والعالم.

من جانبه رحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالوفود المشاركة، مؤكداً حرص الاتحاد السعودي على تسخير كافة مقوماته من أجل صالح كرة القدم الآسيوية والدولية بالشراكة مع القيادات الفاعلة لاسيما في الاتحادات الوطنية التي سعى الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية إلى تعزيز سبل التعاون معها بما يساهم في تطوير كرة القدم بالقارة.

وثمّن المسحل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، والذي كان من ثمراته استضافة هذه الفعالية الكبرى التي تقام لأول مرة خارج مقر الاتحاد الآسيوي، مشيداً بالدعم والاهتمام الكاملين الذي يجده الاتحاد من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز روح الشراكة بين الاتحاد الاسيوي والاتحادات الوطنية والإقليمية، كما أن هذا المؤتمر يوفر منصة لتأسيس حوار مثمر، ويسهل تبادل المعرفة، ويشجع على تطبيق أفضل الممارسات، مما يساعد على تقوية الاتحادات الوطنية والإقليمية ويؤسس لجعل أسرة القدم الآسيوية أكثر حيوية.

ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات التي يفتتحها داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي سيتناول التزام الاتحاد القاري بتعزيز برامج التطوير في الاتحادات الوطنية والإقليمية، حسب إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد القاري.

بعد ذلك تجري جلسة يتم خلالها تسليط الضوء على المخرجات طويلة الأمد، عبر بحث خلق ثقافة التعليم من أجل تطوير الجيل المقبل من قادة كرة القدم الآسيوية، ويقدمها انتر آيزال الرئيس التنفيذي في مؤسسة كلينمان وانغ ،كما سيحظى المشاركون خلال اليوم الأول بفرصة تطوير قدراتهم خلال جلسة قيمة إدارة الفريق وتطوير المواهب، والتي يقدمها كوين بات الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في مؤسسة دابل باس.

وفي اليوم الثاني، سيتم تقديم محاضرة حول تطوير الجانب العالمي، يقدمها هشام العمراني الأمين العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والرئيس التنفيذي ومؤسس اتش اي ايه للإدارة الرياضية والاستشارات، حيث سيركز على التعاون الإفريقي-الآسيوي.

كما يشهد اليوم الثاني عرضاً يقدمه وحيد كرداني نائب أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاتحادات الوطنية، حيث يتحدث عن برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والسياسات الرائدة للحوكمة الجيدة، كما يتحدث عن أكاديمية التميز في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تم إطلاقها مؤخراً، والتزام الاتحاد القاري المتواصل في برامج المسؤولية الاجتماعية، ثم يتحدث رازفان بورليانو عضو مجلس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم حول برنامج المساعدات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.





كما يقوم دوريان استيرر الرئيس التنفيذي في أكاديمية أعمال كرة القدم، الشريك الأكاديمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالحديث عن أهمية عملية مواصلة التعلم، قبل أن يقوم آليكس فيليبس المدير السابق للعلاقات الآسيوية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالحديث عن قدرة آسيا على تقليص الفارق مع كرة القدم الأوروبية.

وفي اليوم الختامي، يتحدث إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب يورغن غريسبيك الشريك المؤسس في مؤسسة الهدف المشترك، حول قدرة القدم على تحقيق إرث إيجابي في المجتمعات المهمشة.

وسوف يحظى المشاركون على فرصة التعرف على طرق تطوير التسويق واستغلال العلامة التجارية في الاتحادات الوطنية والإقليمية، حيث يتحدث في هذا المجال مستشار التسويق جيوف ويلسون المدير السابق للتسويق والاتصال في الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، قبل أن يتحدث شين مان-غيل نائب أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة القدم عن مستقبل المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وستحظى الرؤية السعودية لمستقبل كرة القدم في القارة بحضور قوي في المؤتمر، وذلك خلال اليوم الثالث الذي سيتحدث فيه الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم عن رؤى المملكة لتطوير كرة القدم في آسيا وما أنجزه الاتحاد السعودي من توثيق أطر التعاون مع الاتحادات المحلية بالقارة والاتحاد الآسيوي بما يساهم في تطوير اللعبة.