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الاتفاق.. تدريب أخير قبل المغادرة إلى جدة لمواجهة الاتحاد

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جاهزيته اليوم السبت تحضيرًا لمواجهة مضيفه الاتحاد غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده مدرب الفريق "فلادان" قد اشتمل على حصة فيديو قبل المران الميداني في الملعب، ثم تمارين الإحماء واللياقة من خلال السرعات التنافسية، ثم تدريب الاستحواذ، بعد ذلك تم تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي قبل أن ينهي التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

الاتحاد الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق.. تدريب أخير قبل المغادرة إلى جدة لمواجهة الاتحاد
سبق

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جاهزيته اليوم السبت تحضيرًا لمواجهة مضيفه الاتحاد غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده مدرب الفريق "فلادان" قد اشتمل على حصة فيديو قبل المران الميداني في الملعب، ثم تمارين الإحماء واللياقة من خلال السرعات التنافسية، ثم تدريب الاستحواذ، بعد ذلك تم تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي قبل أن ينهي التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
08:51 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:42 AM

الاتفاق.. تدريب أخير قبل المغادرة إلى جدة لمواجهة الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جاهزيته اليوم السبت تحضيرًا لمواجهة مضيفه الاتحاد غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده مدرب الفريق "فلادان" قد اشتمل على حصة فيديو قبل المران الميداني في الملعب، ثم تمارين الإحماء واللياقة من خلال السرعات التنافسية، ثم تدريب الاستحواذ، بعد ذلك تم تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي قبل أن ينهي التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

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