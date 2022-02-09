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"الأمن السوداني" يشن حملة اعتقالات تطول أعضاء بلجنة "تفكيك نظام الإخوان"

شملت ناشطين يقودون الحراك الحالي في الشارع المطالب بمدنية الدولة

شنت قوات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة خلال الساعات الماضية، طالت سياسيين وأعضاء لجان مقاومة وناشطين يقودون الحراك الحالي في الشارع المطالب بمدنية الدولة.

وتفصيلاً، شملت حملة الاعتقالات: وجدي صالح مقرر لجنة تفكيك نظام الإخوان، واللواء الطيب الأمين العام للجنة، وخالد عمر وزير شؤون الرئاسة في حكومة عبد الله حمدوك المحلولة بموجب قرارات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، وفق سكاي نيوز عربية.

وأكد قيادي في حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي إليه عمر، أن قوة أمنية ترتدي زيًا مدنيًا اقتحمت دار الحزب مساء الأربعاء، واعتقلت الوزير السابق أثناء مشاركته في اجتماع اعتيادي للحزب.

وقال المصدر إن القوة الأمنية اقتادت عمر دون أن تحدد سبب اعتقاله أو الجهة التي ينتمون إليها.

وقبيل اعتقال الوزير السابق بساعات، اعتقلت القوات الأمنية صالح، مقرر لجنة تفكيك نظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في إبريل 2019.

ووفقًا للجنة محامي الطوارئ التي تتابع ملفات المعتقلين منذ 25 أكتوبر، فقد تزايدت حملة الاعتقالات بشكل لافت خلال اليومين الأخيرين من خلال مداهمات في المنازل والمكاتب.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية لا تقدم في أغلب الأحيان مبررات محددة لتلك الاعتقالات، ولا توفر الضمانات الكافية لحفظ حقوق المعتقلين.

ويعد الإفراج عن المعتقلين من أهم مطالب القوى الداخلية والخارجية في السودان، الذي تعمقت أزمته السياسية منذ سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر من العام الماضي.

السودان قوات الأمن الإخوان لجنة تفكيك نظام الإخوان المؤتمر السوداني

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"الأمن السوداني" يشن حملة اعتقالات تطول أعضاء بلجنة "تفكيك نظام الإخوان"
سبق

شنت قوات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة خلال الساعات الماضية، طالت سياسيين وأعضاء لجان مقاومة وناشطين يقودون الحراك الحالي في الشارع المطالب بمدنية الدولة.

وتفصيلاً، شملت حملة الاعتقالات: وجدي صالح مقرر لجنة تفكيك نظام الإخوان، واللواء الطيب الأمين العام للجنة، وخالد عمر وزير شؤون الرئاسة في حكومة عبد الله حمدوك المحلولة بموجب قرارات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، وفق سكاي نيوز عربية.

وأكد قيادي في حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي إليه عمر، أن قوة أمنية ترتدي زيًا مدنيًا اقتحمت دار الحزب مساء الأربعاء، واعتقلت الوزير السابق أثناء مشاركته في اجتماع اعتيادي للحزب.

وقال المصدر إن القوة الأمنية اقتادت عمر دون أن تحدد سبب اعتقاله أو الجهة التي ينتمون إليها.

وقبيل اعتقال الوزير السابق بساعات، اعتقلت القوات الأمنية صالح، مقرر لجنة تفكيك نظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في إبريل 2019.

ووفقًا للجنة محامي الطوارئ التي تتابع ملفات المعتقلين منذ 25 أكتوبر، فقد تزايدت حملة الاعتقالات بشكل لافت خلال اليومين الأخيرين من خلال مداهمات في المنازل والمكاتب.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية لا تقدم في أغلب الأحيان مبررات محددة لتلك الاعتقالات، ولا توفر الضمانات الكافية لحفظ حقوق المعتقلين.

ويعد الإفراج عن المعتقلين من أهم مطالب القوى الداخلية والخارجية في السودان، الذي تعمقت أزمته السياسية منذ سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر من العام الماضي.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
11:17 PM

"الأمن السوداني" يشن حملة اعتقالات تطول أعضاء بلجنة "تفكيك نظام الإخوان"

شملت ناشطين يقودون الحراك الحالي في الشارع المطالب بمدنية الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنت قوات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة خلال الساعات الماضية، طالت سياسيين وأعضاء لجان مقاومة وناشطين يقودون الحراك الحالي في الشارع المطالب بمدنية الدولة.

وتفصيلاً، شملت حملة الاعتقالات: وجدي صالح مقرر لجنة تفكيك نظام الإخوان، واللواء الطيب الأمين العام للجنة، وخالد عمر وزير شؤون الرئاسة في حكومة عبد الله حمدوك المحلولة بموجب قرارات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، وفق سكاي نيوز عربية.

وأكد قيادي في حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي إليه عمر، أن قوة أمنية ترتدي زيًا مدنيًا اقتحمت دار الحزب مساء الأربعاء، واعتقلت الوزير السابق أثناء مشاركته في اجتماع اعتيادي للحزب.

وقال المصدر إن القوة الأمنية اقتادت عمر دون أن تحدد سبب اعتقاله أو الجهة التي ينتمون إليها.

وقبيل اعتقال الوزير السابق بساعات، اعتقلت القوات الأمنية صالح، مقرر لجنة تفكيك نظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في إبريل 2019.

ووفقًا للجنة محامي الطوارئ التي تتابع ملفات المعتقلين منذ 25 أكتوبر، فقد تزايدت حملة الاعتقالات بشكل لافت خلال اليومين الأخيرين من خلال مداهمات في المنازل والمكاتب.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية لا تقدم في أغلب الأحيان مبررات محددة لتلك الاعتقالات، ولا توفر الضمانات الكافية لحفظ حقوق المعتقلين.

ويعد الإفراج عن المعتقلين من أهم مطالب القوى الداخلية والخارجية في السودان، الذي تعمقت أزمته السياسية منذ سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر من العام الماضي.

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