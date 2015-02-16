شرطة القصيم تقبض على مقيمين سرقا كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-16
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، قبضت على مقيمَيْن من الجنسية البنجلادشية، سرقا كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء (تم استردادها)، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:29 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
10:17 PM
شرطة القصيم تقبض على مقيمين سرقا كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، قبضت على مقيمَيْن من الجنسية البنجلادشية، سرقا كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء (تم استردادها)، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.