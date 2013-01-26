إيران تعتقل مواطناً يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التجسس

أوقفته السلطات أثناء مغادرته البلاد

اعتقلت السلطات الإيرانية، مواطنًا أمريكيًا من أصل إيراني، بتهمة التجسس أثناء محاولته مغادرة البلاد، بحسب ما أفاد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، اليوم (الثلاثاء).

وذكر "إسماعيلي" خلال مؤتمر صحافي بثه موقع إلكتروني تابع للحكومة على الهواء، أن "المقبوض عليه كان مطلق السراح بكفالة واعتُقل أثناء محاولته مغادرة البلاد"، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يذكر المتحدث اسم المقبوض عليه.