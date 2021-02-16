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"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على تبوك

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، ومحافظة تيماء، كما شَمِلَ التنبيه أمطارًا رعدية على محافظات الوجه وأملج وحقل، تَضَمّن أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

تبوك امطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، ومحافظة تيماء، كما شَمِلَ التنبيه أمطارًا رعدية على محافظات الوجه وأملج وحقل، تَضَمّن أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
12:42 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على تبوك

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ8 مساء

أرشيفية
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
467

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، ومحافظة تيماء، كما شَمِلَ التنبيه أمطارًا رعدية على محافظات الوجه وأملج وحقل، تَضَمّن أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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