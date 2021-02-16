"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على تبوك

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، ومحافظة تيماء، كما شَمِلَ التنبيه أمطارًا رعدية على محافظات الوجه وأملج وحقل، تَضَمّن أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.